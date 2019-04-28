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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür EREN/DHA
28.04.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta akılalmaz kavga! 3 arkadaşı ile yolda yürüyordu ki...

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Beşiktaş'ta akılalmaz kavga! 3 arkadaşı ile yolda yürüyordu ki...

BEŞİKTAŞ'ta kendisine omuz atan kişi ile kavga eden genç, koltuğunun altından kan gelince bıçaklandığını anladı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.   

Olay, Dolmabahçe Meydanı trafik ışıklarında dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.  Ümit A. ve 3 arkadaşı Dolmabahçe Caddesinde yürüdükleri sırada karşı yönden  gelen 2 kadın 1 erkek ile karşılaştılar. İddialara göre karşılaştıkları kişilerden erkek olan Ümit A.'ya omuz attı. Ümit A. da neden omuz attığını sordu. İkili bir süre yumruklu kavgaya tutuştu. Ümit A.'yı koltuğunun altından bıçaklayan saldırgan arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

Ümit A. bıçaklandığını fark etmedi ve  arkadaşlarıyla birlikte  bir süre yürüdükten sonra koltuğunun altından kanlar geldiğini fark etti. Bıçaklandığını anlayan Ümit A. yere yığıldı ve arkadaşları yakın noktada bulunan trafik polislerinden yardım istedi. Trafik polisleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganın eşkalini belirlemek için yaralının arkadaşlarından bilgi almaya çalıştı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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