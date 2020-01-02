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Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/DHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:52,Son Güncelleme:/

Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza

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Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza

Beşiktaş, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü, TEM Baltalimanı ayrımında saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BTK 99 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Yılmaz, köprü yönüne ilerlediği sırada trafiğin yavaşlaması üzerine sol şeride geçmek istedi. Yılmaz, orta şeritten sol şeride yöneldiği sırada, önce yanından geçen 44 DE 595 plakalı otomobile ardından da 16 RV 320 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçta da hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle, sol şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.  

 

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