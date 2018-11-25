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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.11.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Beşiktaş, öldürülen 363 kadını unutmadı

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Beşiktaş, öldürülen 363 kadını unutmadı

Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. dikkat çekici bir toplumsal farkındalık projesine imza attı. Kadın cinayetlerine ve şiddete karşı dikkat çekerek yeni cinayetlerin önüne geçmek için #363Kadın adlı farkındalık projesi gerçekleştirdi.

Proje kapsamında, 2018’in ilk 10 ayında erkek şiddetiyle hayatını kaybeden 363 kadının sadece bir rakam değil, hepsinin birer insan olduğuna vurgu yapıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışması ile milyonlarca insan bilgilendirilerek bu büyük soruna dikkat çekildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan alınan veriler, ilçedeki binlerce noktada kamuoyuyla paylaşıldı. Otobüs duraklarından iskelelere, billboardlardan raketlere, apartman kapılarından trafik ışıklarına kadar her yere 363 sayısının olduğu afişler yerleştirildi, broşürler dağıtıldı, sosyal medyada filmler yayınlandı. Beltaş, 363 kadının şiddet kurbanı olduğu mesajını Beşiktaş’tan tüm ülkeye yaydı.

“363 sadece bir sayı değildir”

Projeyi yürüten Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek: “Beltaş olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 2018 yılının ilk 10 ayında öldürülen kadınlara dikkat çekmek amacıyla ilçemizin her yerinde 363 sayısını görünür kıldık. Medyanın bilmediği, bizim ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ulaşamadığı başka cinayetlerin olduğunu da düşündüğümüzde önümüzde korkunç bir tablo var. 363 sadece bir sayı değildir. Amacımız da yaşamların rakamlarla ölçülemeyeceğini, Beşiktaş’tan tüm şehre ve hatta tüm ülkeye ilan etmek.”

Akpek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kadınlar kendi hayatına dair karar vermek isterken, ‘bu hayatta ben de varım’ derken en yakınları tarafından darp edilerek, işkencelerle öldürülüyor. Cinsiyet ayrımcılığını meşru kılan söylem ve politikaların bir sonucu olan bu cinayetler önlenemediği gibi, her yıl daha fazla kadının yaşamını yitirmesine neden oluyor. Nitekim, kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarındaki artış son derece kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. Her yıl yüzlerce cinayetin işlendiği ülkemizdeki cinsiyet ayrımcılığının, şiddetin ve cinayetlerin son bulması için üzerimizde olan sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle kurumumuz, erkek şiddetine bağlı kadın cinayetlerini önlemek ve nihayetinde tamamen sona erdirmek amacıyla çalışmalarına ve kamuoyuyla iletişim kurmanın bütün olanaklarını kullanmaya devam edecektir.”

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