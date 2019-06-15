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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.06.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Beşiktaş camiasını üzen ölüm kamerada

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Beşiktaş kongre üyesi ve Pendik eski Belediye Başkanı Abdullah Baysal’ın, Balmumcu’da yolun karşısına geçmek istediği esnada süratli seyreden otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Baysal’ın çarpmanın etkisiyle havalanarak 15 metre sürüklendiği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.15 sıralarında Beşiktaş Balmumcu, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafındaki kaldırımdan yürüyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) kongre üyesi, İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Başkan Yardımcısı ve Pendik eski Belediye Başkanı, evli ve 2 çocuk babası Abdullah Baysal (74), yola inerek refüje doğru yürümeye başladı. Baysal’a tam yolun karşısına geçeceği esnada 34 RP 2828 plakalı otomobil ile süratli bir şekilde seyreden Adnan A. çarptı.

Havalanarak 15 metre sürüklendi

Çarpma sonucu havalanarak 15 metre sürüklenen Baysal ağır bir şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Baysal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş camiasını üzen ölüm kamerada

Görüntülerde, Baysal yolun karşısındaki kaldırımdan yürüdüğü esnada yola geçiyor. Bir süre sonra refüje doğru koşmaya başlayan Baysal’a süratli gelen otomobil çarpıyor. Baysal çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürükleniyor. Çarpan aracın sürücüsü ise durarak bir süre şok geçiriyor. Bulvardaki araçlar ise kazanın olmasıyla duruyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

Beşiktaş camiasını üzen ölüm kamerada

Abdullah Baysal asli kusurlu bulundu

Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Baysal’a çarpan sürücü Adnan A.'yı ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine götürdü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, belediye otobüsünün sürücünün görüş alanını kapattığını ve bir anda yola geçen Baysal’ı göremediğini belirledi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda yaya Abdullah Baysal yüzde 100 asli kusurlu bulundu.

Beşiktaş camiasını üzen ölüm kamerada

Cenazesi aile kabristanlığına defnedilecek

Olayın ardından Baysal’ın ölüm haberini alan yakınları, Beşiktaş ve İNDER yetkilileri hastaneye geldi. Yetkililerden bilgi alan acılı yakınları, cenazeyi teslim alarak Üsküdar’daki Şakirin Camii Gasilhanesine götürdü. Abdullah Baysal’ın cenaze namazının bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş camiasını üzen ölüm kamerada

Abdullah Baysal kimdir?

1945 Trabzon doğumlu olan Abdullah Baysal, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yüksekokul mezunu olan Baysal, inşaat sektöründe uzun yıllar yöneticiliklerinin yanı sıra, Pendik Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. İNDER İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve İNDERgi sorumlu müdürlüğü görevlerini yapıyordu.

Feci kaza Beşiktaş kongre üyesi hayatını kaybetti
Feci kaza! Beşiktaş kongre üyesi hayatını kaybetti
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