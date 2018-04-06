Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis dün sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’ne geldi. Polis ekipleri üç ay önce görevden alınan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar döneminde görev yapan ve İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan belediye yetkililerinin odalarında arama yaptı.



Belediyenin açıklamasında, aramanın soruşturma kapsamında rutin bir araştırma olduğu belirtildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, üç ay önce görevinden uzaklaştırılmıştı. Hazinedar’ın ardından yardımcısı Rifat Örnek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday, Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. Hazinedar’ın kız kardeşi Pelin Hazinedar da Başlangıç Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı. Murat Hazinedar yazılı açıklamada, “20 aydır adli kontrol uygulanmasına rağmen soruşturma hukukunun yasal zorunluluğu olan ifademi dahi almadılar. Bilgi vermediler, avukatlarımla görüşmediler” dedi.







11.5 SAAT ARAMA: Beşiktaş Belediyesi’ne dün sabah gelen polisler, saat 10.00’da dördüncü kattaki odalarda aramaya başladı. Siber Şube polisleri, bilgisayarların imajlarını aldı. İstanbul Başsavcılığı’nca başlatılan yolsuzluk ve FETÖ soruşturmaları kapsamında yapıldığı belirtilen aramalar 21.30’da sona erdi.