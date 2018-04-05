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    Beşiktaş Belediyesi’ndeki inceleme sona erdi

    DHA
    05.04.2018 - 23:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde başlayan incelemeler sona erdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’nin Ulus’taki binasına geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve bazı birimlerdeki bilgisayarın imajları alındı.

    21.30’DA EKİPLER BELEDİYEDEN AYRILDI

    Sabah saat 10.00 sıralarında belediye binasına giren ekiplerin çalışmaları akşam saat 21.30’a kadar devam etti. Ekiplerin birçok bilgisayarın imajını aldığı öğrenilirken 21.30 itibarı ile çalışmalar sona erdi.

    Etiketler: soruşturma , gündem
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