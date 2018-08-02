Beşiktaş B36 Torshavn maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile yapacağı rövanş karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 206. kez mücadele edecek. Beşiktaş, Avrupa'da yaptığı 205 müsabakada, 78 galibiyet, 83 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 294 gol gördü. Peki Beşiktaş B36 Torshavn maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde bu akşam Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.
Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla bu rekorunu 28 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 43 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.
Beşiktaş B36 Torshavn maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde bu akşam Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.
"Kupa 2"de 104. maçı
Siyah-beyazlılar, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 104. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 161 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.
Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak. İlk maçta yer almayan Ricardo Quaresma ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.
74 gün sonra Vodafone Park'a çıkacak
Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.
B36 Torshavn son antrenmanını Vodafone Park’ta yaptı
UEFA Avrupa Ligi 2. Tur Eleme rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacak olan B36 Torshavn son antrenmanını yaptı. Vodafone Park’ta Teknik Direktör Jakup Borg’un gözetiminde yapılan antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Faroe Adaları ekibi antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Basına açık olan bölümde takım pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde Torshavn, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.
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