Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>BES’den ayrılanlara yapılan ödemeler beyan edilecek mi?

    BES’den ayrılanlara yapılan ödemeler beyan edilecek mi?

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 20:23 | Son Güncelleme:

    Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) ayrılanlara yapılan ödemelerin beyan edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafında büyük bir merakla sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Öte yandan Eurobond'dan elde edilen gelirlerin vergisinin nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. İşte detaylar.

    Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerisinde yer alan irat (gelir) tutarlarının da 25 Mart’a kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmesi gerekmiyor. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerisinde yer alan irat (gelir) tutarlarının da yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinden veya gayrimenkul satış kazancından dolayı beyanname verilmesi gerekse bile saydığımız gelirlerin yine beyannameye dâhil edilmesi gerekmiyor.

    Devlet tahvili ve hazine bonosundan elde edilen gelirler nasıl vergilendiriliyor?

    Devlet tahvili (DT), hazine bonosu (HB) faiz gelirleri (1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olanlar) yüzde 10 oranında stopaja tabi. Stopaj nihai vergi olup yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmiyor.

    Eurobond’dan elde edilen gelirlerde vergi nasıl hesaplanıyor?

    2016 yılında elde edilen ve 30.000 lirayı aşan Eurobond faiz gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi (1-25 Mart 2017) gerekiyor. 30 bin liranın hesabında başkaca kâr payı geliri, işyeri kirası geliri gibi gelirler de dikkate alınıyor.

    Etiketler: BES , eurobond , vergi , vergi hesaplama , SeoHaber , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri