BES’den ayrılanlara yapılan ödemeler beyan edilecek mi?

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerisinde yer alan irat (gelir) tutarlarının da 25 Mart’a kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmesi gerekmiyor. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerisinde yer alan irat (gelir) tutarlarının da yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinden veya gayrimenkul satış kazancından dolayı beyanname verilmesi gerekse bile saydığımız gelirlerin yine beyannameye dâhil edilmesi gerekmiyor.

Devlet tahvili ve hazine bonosundan elde edilen gelirler nasıl vergilendiriliyor?

Devlet tahvili (DT), hazine bonosu (HB) faiz gelirleri (1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olanlar) yüzde 10 oranında stopaja tabi. Stopaj nihai vergi olup yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmiyor.

Eurobond’dan elde edilen gelirlerde vergi nasıl hesaplanıyor?

2016 yılında elde edilen ve 30.000 lirayı aşan Eurobond faiz gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi (1-25 Mart 2017) gerekiyor. 30 bin liranın hesabında başkaca kâr payı geliri, işyeri kirası geliri gibi gelirler de dikkate alınıyor.