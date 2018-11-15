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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.11.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Beşamel sos nedir? Beşamel sos nasıl yapılır?

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Beşamel sos nedir? Beşamel sos nasıl yapılır?

Fransız mutfağından Türk yemeklerine uyarlanan beşamel sos, hem sebze hem de et yemeklerine çok yakışan temel soslardan biridir. Özellikle lazanya ve makarna gibi hamur işlerinde kullanılmaktadır. Peki, beşamel sos nasıl yapılır? İşte, beşamel sos yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar

Un ve süt gibi iki temel malzemeden oluşan beşamel sos, makarna ve lazanyadan tavuğa, kırmızı etten yaz-kış sebzelerine kadar birçok yemeğin yapımında kullanılan beyaz renkli temel sosların baş tacıdır. Patates, kabak, havuç, biber, domates hatta bezelye... Neredeyse bütün sebzeleri beşamel sosla harmanlayarak enfes lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte, beşamel sosu ilk kez yapacaklar için malzeme listesi, püf noktalar ve yapım aşamaları

Malzemeler

• 3 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı un
• 2,5 su bardağı soğuk süt
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Kavrulan una 2,5 su bardağı soğuk sütü azar azar ilave ederek topaklanmaması için koyulaşana kadar sürekli karıştırın. 1'er çay kaşığı tuz, karabiberi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

PÜF NOKTALARI

Unu İyi Kavurun

Un ve tereyağının önden kavurulup sütle kıvam alması mantığına dayanan beşamel sosu hazırlarken unun köpürüp, kavrulmasına ve kokusunun çıkmasına dikkat edin. 

Kavurma Süresine Dikkat Edin

Başarılı bir beşamel sos elde edilmek için unu kavurma süresinin ideal olması gerekir. İdeal kavurma süresi ise unun kokusu çıkana kadardır.

Sütü Eklerken Kontrollü Olun

Beşamel sosun ana malzemelerinden biri olan sütü birden değil, azar azar ilave edin. Soğuk bir süt ile de beşamel sos yapılabilir ancak doğru olan ılıtılmış bir süt tercih etmektir. 

Oranlara Dikkat Edin

Beşamel sos için temel oran 2 gram yağ için 3 gram un ve 1 litre süttür. Aksi takdirde ideal bir kıvam yakalayamazsınız.

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