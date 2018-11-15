Beşamel sos nedir? Beşamel sos nasıl yapılır?
Fransız mutfağından Türk yemeklerine uyarlanan beşamel sos, hem sebze hem de et yemeklerine çok yakışan temel soslardan biridir. Özellikle lazanya ve makarna gibi hamur işlerinde kullanılmaktadır. Peki, beşamel sos nasıl yapılır? İşte, beşamel sos yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar
Un ve süt gibi iki temel malzemeden oluşan beşamel sos, makarna ve lazanyadan tavuğa, kırmızı etten yaz-kış sebzelerine kadar birçok yemeğin yapımında kullanılan beyaz renkli temel sosların baş tacıdır. Patates, kabak, havuç, biber, domates hatta bezelye... Neredeyse bütün sebzeleri beşamel sosla harmanlayarak enfes lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte, beşamel sosu ilk kez yapacaklar için malzeme listesi, püf noktalar ve yapım aşamaları
Malzemeler
• 3 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı un
• 2,5 su bardağı soğuk süt
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı
Kavrulan una 2,5 su bardağı soğuk sütü azar azar ilave ederek topaklanmaması için koyulaşana kadar sürekli karıştırın. 1'er çay kaşığı tuz, karabiberi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
PÜF NOKTALARI
Unu İyi Kavurun
Un ve tereyağının önden kavurulup sütle kıvam alması mantığına dayanan beşamel sosu hazırlarken unun köpürüp, kavrulmasına ve kokusunun çıkmasına dikkat edin.
Kavurma Süresine Dikkat Edin
Başarılı bir beşamel sos elde edilmek için unu kavurma süresinin ideal olması gerekir. İdeal kavurma süresi ise unun kokusu çıkana kadardır.
Sütü Eklerken Kontrollü Olun
Beşamel sosun ana malzemelerinden biri olan sütü birden değil, azar azar ilave edin. Soğuk bir süt ile de beşamel sos yapılabilir ancak doğru olan ılıtılmış bir süt tercih etmektir.
Oranlara Dikkat Edin
Beşamel sos için temel oran 2 gram yağ için 3 gram un ve 1 litre süttür. Aksi takdirde ideal bir kıvam yakalayamazsınız.
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