Beş yılda 193 yeni cezaevi
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ‘hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artış’ nedeniyle 5 yıl içerisinde 193 yeni cezaevi yapımının planlandığını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Adalet Bakanlığı’na son 5 yıl içerisinde kaç cezaevi projesinin yapımına başlandığını ve yeni yapılacak cezaevlerini sordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 389 ceza infaz kurumu bulunduğu ve bu kurumların toplam kapasitesinin 211 bin 838 kişi olduğu bildirildi.
Yazılı yanıtta, “Hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artışın karşılanması amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde 193 yeni ceza infaz kurumu yapımı planlanmış olup bunların 126 adedi inşaat aşamasında, 23 adedi ihale aşamasında, 35 adedi proje aşamasında, 9 adedi planlama aşamasındadır” denildi.
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