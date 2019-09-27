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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beş partiden Anayasa önerileri

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Beş partiden Anayasa önerileri

CHP öncülüğünde, TBMM’de temsil edilen 5 siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hazırlanan anayasa değişikliği paketi bugün tamamlanıyor. Teklifte Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yerine yargıçların üyelerini belirlediği ‘yüksek adalet kurulu’ oluşturulması önerisi de var.

AK Parti’nin hazırladığı 1. Yargı Paketi’nin TBMM’deki görüşmelerine başlanmadan önce CHP anayasa teklifini hazırladı. CHP’nin Yargı Paketi ile ilgili çalışmalarını koordine eden Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bizim asıl çalıştığımız alan yargı paketi ile ilgili değil. Biz darbe hukukundan arındırılmış, demokratik, özgürlükçü bir anayasa önerisinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek uzlaşı ile çıkması için reform niteliğinde bir hazırlık yapıyoruz. Hazırladığımız anayasa teklifi toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Biz yargı paketi ile ilgili bize gelen öneriyi reddetmiyoruz. Önümüze gelen pakette ne doğru ne yanlış onu inceleyerek iletiyoruz. Ama Türkiye’nin ihtiyacı anayasa değişikliğidir” dedi.
görüşler alındı

CHP İstanbul Milletvekili, Anayasa Hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bir süredir çalışmalarını sürdüren komisyon, bugün çalışmalarını tamamlayarak, hafta başında teklifi kamuoyuyla paylaşacak. Kaboğlu’nun verdiği bilgiye göre çalışmalara davet edilen, TBMM’de temsil edilen 9 partiden AK Parti, MHP, BDP ve İYİ Parti komisyona katılmadı; CHP’nin yanı sıra Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, HDP, Demokrat Parti ise komisyona üye verdi. Adalet Bakanlığı da CHP’nin teklifine olumlu yanıt vermezken, barolar, meslek odaları, sendikaların, ilgili vakıf ve dernekler de çalışmayı destekledi.

8 MADDELİK ÖNERİ

Komisyonun hazırladığı teklif, gündemde yargı reformu olduğu için, adil yargılanma hakkı ile ilgili 8 maddeden oluşuyor. Komisyon bu 8 maddeyi kaleme alırken, silahların eşitliği ilkesi, mahkemeye ulaşma hakkı, suçsuzluk karinesi, bağımsız ve tarafsız mahkeme hakkı, açık usul ve çabukluk ilkesi, yargı kararlarına uyma yükümlülüğü, savunma hakları gibi hakları esas aldı. Teklif, HSK yerine yeni bir oluşumu da gündeme getiriyor. HSK’nın yerine önerilen ‘yüksek adalet kurulunun Meclis tarafından atanacak üyelerinin belirlenmesi için nitelikli çoğunluk aranacak. Diğer üyeleri ise yargıçlar belirleyecek.

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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