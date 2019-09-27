Beş partiden Anayasa önerileri
CHP öncülüğünde, TBMM’de temsil edilen 5 siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hazırlanan anayasa değişikliği paketi bugün tamamlanıyor. Teklifte Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yerine yargıçların üyelerini belirlediği ‘yüksek adalet kurulu’ oluşturulması önerisi de var.
AK Parti’nin hazırladığı 1. Yargı Paketi’nin TBMM’deki görüşmelerine başlanmadan önce CHP anayasa teklifini hazırladı. CHP’nin Yargı Paketi ile ilgili çalışmalarını koordine eden Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bizim asıl çalıştığımız alan yargı paketi ile ilgili değil. Biz darbe hukukundan arındırılmış, demokratik, özgürlükçü bir anayasa önerisinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek uzlaşı ile çıkması için reform niteliğinde bir hazırlık yapıyoruz. Hazırladığımız anayasa teklifi toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Biz yargı paketi ile ilgili bize gelen öneriyi reddetmiyoruz. Önümüze gelen pakette ne doğru ne yanlış onu inceleyerek iletiyoruz. Ama Türkiye’nin ihtiyacı anayasa değişikliğidir” dedi.
görüşler alındı
CHP İstanbul Milletvekili, Anayasa Hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bir süredir çalışmalarını sürdüren komisyon, bugün çalışmalarını tamamlayarak, hafta başında teklifi kamuoyuyla paylaşacak. Kaboğlu’nun verdiği bilgiye göre çalışmalara davet edilen, TBMM’de temsil edilen 9 partiden AK Parti, MHP, BDP ve İYİ Parti komisyona katılmadı; CHP’nin yanı sıra Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, HDP, Demokrat Parti ise komisyona üye verdi. Adalet Bakanlığı da CHP’nin teklifine olumlu yanıt vermezken, barolar, meslek odaları, sendikaların, ilgili vakıf ve dernekler de çalışmayı destekledi.
8 MADDELİK ÖNERİ
Komisyonun hazırladığı teklif, gündemde yargı reformu olduğu için, adil yargılanma hakkı ile ilgili 8 maddeden oluşuyor. Komisyon bu 8 maddeyi kaleme alırken, silahların eşitliği ilkesi, mahkemeye ulaşma hakkı, suçsuzluk karinesi, bağımsız ve tarafsız mahkeme hakkı, açık usul ve çabukluk ilkesi, yargı kararlarına uyma yükümlülüğü, savunma hakları gibi hakları esas aldı. Teklif, HSK yerine yeni bir oluşumu da gündeme getiriyor. HSK’nın yerine önerilen ‘yüksek adalet kurulunun Meclis tarafından atanacak üyelerinin belirlenmesi için nitelikli çoğunluk aranacak. Diğer üyeleri ise yargıçlar belirleyecek.
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