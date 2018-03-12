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    Beş kere sürüldü, hepsinde geri döndü

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    12.03.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

    BAKIRKÖY Müftüsü Zakir Uzun, 2004 yılından Çorlu, Mersin, Kütahya ve Osmaniye’ye sürüldü. Her seferinde yargı kararıyla geri döndü. Zakir Uzun’un son sürgünü ise gazetelere demeç verdiği için Tekirdağ’a oldu. İdare Mahkemesi, Zakir Uzun’un tayinleri nedeniyle gazetelere röportaj vermesinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna, bu konuda bir ceza verilemeyeceğine hükmetti. Zakir Uzun böylece beşinci kez makamına döndü.

    Beş kere sürüldü, hepsinde geri döndüZakir Uzun, Bakırköy Müftüsü olarak görev yaparken 2004’te Çorlu’ya gönderildi. Çorlu’nun daha küçük bir ilçe olduğunu belirten Zakir Uzun karara itiraz etti. Mahkeme kararıyla geri döndü. Daha sonra sırasıyla Mersin ve Kütahya’ya gönderildi. Her ikisinde de mahkeme kararıyla Bakırköy’e döndü. Daha sonra Osmaniye’ye atandı. Bu karara da itiraz etti. Gazetelere verdiği “Paralel yapı benimle uğraşıyor” beyanları nedeniyle de 2014 yılında Bakırköy’e dönemeden Tekirdağ’a sürüldü ve maaş kesme cezası aldı. Avukatı Zeki Bulgan aracılığıyla bu karara da itiraz etti. 

    İstanbul 4. İdare Mahkemesi 30 Kasım’da aldığı kararla Zakir Uzun’un gazeteye beyanda bulunmasını düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve yürütmenin durdurulması kararı verdi. Böylece Zakir Uzun, beşinci kez Bakırköy Müftülüğü görevine dönmüş oldu. Zakir Uzun göreve dönmesini sosyal medyadan da duyurdu.

    Etiketler: müftü , Bakırköy Müftüsü , Zakir Uzun , Çorlu , Mersin , Kütahya , Osmaniye , Tekirdağ , gündem
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