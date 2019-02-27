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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Beş gün arayla iki olay! Adana'da kiralık katil şüphesi

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Beş gün arayla iki olay! Adana'da kiralık katil şüphesi

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü mahalle muhtarı, kendisini tanımayan ve telefonla arayıp kim olduğunu tespit eden zanlı tarafından bacaklarından vuruldu. Bu olaydan beş gün sonra aynı zanlı bir başka kişiyi daha vurduktan sonra Ceyhan polisi tarafından yakalandı. Zanlının kiralık katil olabileceği düşünülüyor...

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü mahalle muhtarı, kendisini tanımayan ve telefonla arayıp kim olduğunu tespit eden kişi tarafından bacaklarından vurulurken, zanlı Ceyhan polisi tarafından yakalandı.

SESİNİ DİNLEDİ, ÇIKINCA VURDU

İlk olay Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Kemal Özbenli kahvehanede otururken 17 Şubat günü iki kez art arda telefonu çaldı ancak telefonunu açmasına rağmen karşı taraftaki kişi konuşmayıp bir süre sesini dinledi.

Muhtar kahvehaneden ayrıldıktan sonrada iki bacağından tabanca ile vuruldu. Polis zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. 22 Şubat günü ise Ceyhan'da Volkan Burak Onan isimli şahıs yolda giderken iki bacağından tabanca ile vurularak yaralandı.

KİRALIK KATİL ŞÜPHESİ

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlının Aykut B. isimli şahıs olduğunu tespit edip silahıyla birlikte yakaladı. Ceyhan polisi Sugözü Mahalle Muhtarı Özbenli'nin de bu zanlı tarafından vurulduğunu belirledi. Zanlı ifadesinde olayı kabul etmezken, polis zanlının kiralık katil olabileceğini düşünüyor.

MUHTAR: BENİM KİM OLDUĞUMU BİLMİYOR BİLE...

Bu arada muhtar Özbenli ise vurulmasına bir anlam veremediğini, kimseyle bir problemi olmadığını belirterek, "Beni vuran şahıs benim kim olduğumu bilmiyor beni tanımıyor bile. Bu nedenle beni vurmadan önce telefonla iki kez arayıp kahvehanede kim olduğumu belirlemeye çalıştı. Telefonu açtım ama konuşmadım. Sonra kahvehaneden ayrıldım beni telefonla arayıp tespit edince vurdu" dedi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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