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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
07.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Beş büyükşehirde mevcutlarla devam

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Beş büyükşehirde mevcutlarla devam

CHP Parti Meclisi’nde aralarında 7 büyükşehir ile 10 ilin de bulunduğu 212 belediye başkan adayı daha belli oldu. Açıklanan 5 büyükşehirde mevcut belediye başkanlarıyla devam denildi. CHP’nin belediye başkan adayını açıkladığı illerin İYİ Parti ile müzakere masasında yer almadığı öğrenildi.

CHP’de dün liste heyecanı vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dar bir grupla son halini verdiği belediye başkan adayları önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) daha sonra da Parti Meclisi’nde (PM) ele alındı. PM’de 212 ismin adaylığı oylanarak kesinleşti. 40 mevcut il, ilçe ve belde belediye başkan adayı yeniden açıklanırken, 13 CHP’li belediyeye yeni adaylar belirlendi.

Beş büyükşehirde mevcutlarla devam

8 BÜYÜKŞEHİR TAMAM

CHP’de Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı önceden açıklanmıştı. Buna 7 büyükşehir belediye başkan adayı daha eklendi. Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ile yola devam edilmesine karar verildi. Büyükşehirlerden Malatya için Soner Gökçe, Mardin için de Süleyman Sarı aday gösterildi.

EĞİLİM YOKLAMALARI

CHP’de daha önce 10 il belediye başkan adayı açıklanmıştı. Buna 10 il daha eklendi. Eğilim yoklamasından çıkan Sinop belediye başkan adayı Barış Ayhan, Çanakkale belediye başkan adayı Ülgür Gökhan, Bilecik belediye başkan adayı Semih Şahin PM’den de onay alarak aday olurken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yeniden aday gösterildi.

KIRKLARELİ BELLİ DEĞİL

Çankırı belediye başkan adayı Mustafa İbişoğlu, Çorum belediye başkan adayı Özgür Kılıç, Karaman belediye başkan adayı Emin Ege, Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan Aydın, Kırşehir belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu, Ardahan belediye başkan adayı Faruk Demir oldu. Trakya’da açıklanmayan tek il olarak Kırklareli kaldı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, olağanüstü kurultay için imza girişimini başlatan muhalif grubun sözcüleri arasında yer alıyordu.

149 İLÇENİN ADAYLARI

CHP’nin açıkladığı yeni adaylar arasında 149 ilçe belediye başkan adayı da yer aldı. Ankara’nın Kalecik ilçesine Hamza Alper Gümüş aday gösterildi. 24 Haziran seçimlerinin ardından, parti yönetiminde değişim talep eden isimlerden Bülent Ecevit Tatlıdil Konya Ereğli belediye başkan adayı oldu. CHP’de daha önce 242 ilçe ve beldenin belediye başkan adayı açıklanmıştı. CHP’de açıklanan ilçe ve belde sayısı ise 437’yi buldu. Tunceli’nin Ovacık ilçesinden aday olan Mustafa Sarıgül ise CHP belediye başkanıyken 2013 yılında ‘partisinin çözüm süreci ile ilgili tutumunu beğenmediğini’ öne sürerek BDP’ye katılmıştı.

PLANLI GÖRÜŞME

SEYİT Torun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya seyahatinde yaptığı bazı görüşmelere ilişkin eleştirilerini soran gazetecilere de şu yanıtı verdi: “Sayın Genel Başkan planlı, programı belli bir Almanya ve Avusturya seyahati gerçekleştirmiştir. Görüştüğü kişiler de resmi kişilerdir ve Avrupa’da seçilmiş insanlardır. Asla gizli bir görüşme değildir. Kendisinin nerelerde, yurtdışında gizli görüşme ve nerelerde pazarlıklar ve hesaplar yaptığı gayet iyi biliyoruz. Sayın Genel Başkanın yaptığı görüşme planlı programlı ve resmidir.”

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