Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
GeriGündem Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
07.05.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor

Çocukların aralarında "Momo" ve "Mavi Balina" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması ve bu sorunun toplum ile medya tarafından daha doğru değerlendirilmesi amacıyla 5 bakanlık tarafından "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" imzalanacak. "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" kapsamında, yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibarıyla çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme yaratmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları hazırlanacak.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, çocukların sanal ortamdaki tehditlerden korunması amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda çocukları, eğiticileri ve aileleri internetin güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirmek için "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü" hazırlandı. Söz konusu protokol, ilgili bakanlıkların üst düzey yetkililerinin katılımıyla bugün saat 18.30'da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenecek törende imzalanacak.

Protokol doğrultusunda, çocuk gelişimcileri ve çocuk psikologları başta olmak üzere, akademik çevrenin desteğiyle değişik yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibarıyla çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme yaratmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları hazırlanacak.

Eğitimlerin çocuklara uygun iletilmesi ve eğitici kaynaklı risklerin asgari düzeye indirilmesi için öncelikle eğiticilere eğitim verilecek.

Eğitimler ülkenin en ücra köşelerine ulaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da gençlik merkezleri ve öğrenci yurtları başta olmak üzere ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılacak eğitimler sayesinde sanal tehditlere karşı tedbirlerin bilinirliği artırılacak.

Oluşturulacak yürütme kurulu vasıtasıyla çocuklara yönelik yeni tehditlerin ortaya çıkması durumunda hızla karar alınarak gerekli adımlar atılacak.
Sorunla mücadelede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacakları dokümanlarda, ülke genelinde ortaklık sağlanacak.

Eğitimler, toplum ve medyanın sanal tehditleri daha doğru değerlendirmesine yardımcı olacak.

Eğitimlerle, geleceğin yetişkini olan çocukların, siber güvenlik bilincine sahip olması ve bu sayede çevrimiçi dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine yetkisiz erişim gibi siber suç türlerinin mağduru olma olasılıklarının azaltılması da hedefleniyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

İşte YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin gerekçesi

İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! 40 şüpheli ifade verdi...

YSK: Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunulacak

'Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizi hedef alıyorlar'