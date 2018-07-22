Bernard Lewis kimdir?
Mayıs ayında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Bernard Lewis, eserleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Ortadoğu yakın tarihinin en önemli uzmanlarından olan Bernard Lewis, Osmanlı Türk tarihi eserleriyle de biliniyordu. İşte, Bernard Lewis’in hayatına ilişkin bilgiler!
İngiliz asıllı Amerikalı tarihçidir Bernard Lewis, 31 Mayıs 1916 tarihinde dünyaya geldi. Londra Üniversitesi'nde eğitim gördü; yüksek lisansını Ortadoğu Tarihi yoğunluklu olmak üzere Tarih konusunda, doktorasınıysa İslam Tarihi konusunda yaρtı. Paris Üniversitesi'ndeki araştırmaları sırasında Türkçe öğrendi. 1938 yılında ders vermeye başladı. 1974'e kadar Londra Üniversitesi'nde, 1974-1986 arasındaysa Princeton Üniversitesi'nde hocalık yaρtı. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü'nü aldı. Araştırma alanları Ortaçağ İslam Dünyası, günümüz Ortadoğusu ve Osmanlı Devleti'ydi. Ünlü tarihçi, özellikle 1988'de yayımlanan "Modern Türkiye'nin Doğuşu" adlı kitabıyla, ülkemizde de bilinen bir isimdi.
ABD'nin, Bush döneminde Ortadoğu politikalarının fikir babası olarak bilinen ABD'li tarihçi, Ermeni soykırımı iddialarını reddetmesi ve buna yönelik tezler ortaya koymasıyla da tanınıyordu. Bernard Lewis, 1998 yılında “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”ne layık görülmüştü.
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