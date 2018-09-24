Berlin'de çifte buluşma
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya temasları çifte buluşmaya sahne olacak.
Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le ikişer kez görüşecek. Erdoğan, 27 Eylül'de ABD’den doğrudan Almanya’ya geçecek. Alman mevkidaşı Steinmeier tarafından 28 Eylül’de Bellevue Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, aynı gün Başbakan Merkel’le heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak. Görüşmenin ardından Merkel’le kritik toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklama yapacak olan Erdoğan, Almanya’nın önde gelen şirketlerinin CEO’larıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.
NORMALLEŞME KAHVALTISI
Steinmeier’in onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak olan Erdoğan, 29 Eylül günü de Merkel’le çalışma kahvaltısında buluşacak. Kahvaltıda son dönemde gerilen ilişkilerin normalleştirilmesine dönük atılacak adımlar, Suriye meselesi ve AB ile ilişkiler ele alınacak. Erdoğan, ardından Köln’e giderek, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne bağlı Köln Merkez Camisi’nin resmi açılışını yapacak.
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