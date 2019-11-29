Berlin, Hamburg ve Bremen Cuma namazı saatleri!
Almanya'da Türk nüfusunun yüksek oranda yer aldığı Berlin, Hamburg ve Bremen Cuma namazı saatleri, bölgede ikamet eden Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bremen, Hamburg ve Berlin'de Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için Diyanet'in yayımladığı Cuma namazı saatleri bilgisi
Almanya'da ikamet eden ve camilere giderek Cuma namazı ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Berlin, Hamburg, Bremen şehirlerinde Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arıyor. İşte, Berlin, Bremen ve Hamburg Cuma namazı saatleri hakkında detaylı bilgiler
BERLİN'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Berlin'de Cuma namazının saat kaçta kılınacağını, aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
BERLİN CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYIN
HAMBURG CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Hamburg'da Cuma namazının saat kaçta kılınacağını, aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
HAMBURG CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYIN
BREMEN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bremen'de Cuma namazının saat kaçta kılınacağını, aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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