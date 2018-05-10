Berkin Elvan'ın annesi duruşmada fenalık geçirdi

Sanık polis Fatih G.’ye gaz sıkma talimatı verdiği iddia edilen komiser Kadir Eyüp Hambaloğlu ifadesinde “Ben talimat vermedim. O gurubun amiri değilim” dedi.

Gezi Parkı protestolarında 16 Haziran 2013'de yapılan müdahalede, Okmeydanı'nda gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada tanık ifadelerinin dinlenmesine devam edildi. İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Olası kasıt ile insan öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polis memuru Fatih D. İstanbul dışında görevli olduğu için SEGBİS ile katıldı. Duruşmayı HDP Milletvekili Hüda Kaya, HDP Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve çok sayıda kişi takip etti.

“Üzerinden 4 ya da 7 torpil çıkmış”

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde memur olarak görev yapan Cahit Turan tanık olarak verdiği ifadesinde “Olay günü nöbetçi memur olarak çalışıyordum. Ben Berkin Elvan’ı görmedim. Benden önceki memur Berkin’in kıyafetlerini teslim almış. Ben geldiğimde görevli hemşire 4 ya da 7 tane torpil getirdi. Tutanak hazırlandı ve ben teslim aldım. Ben sadece tutanağı aldım. Torpillerin Berkin’in üzerinden çıktığını söylediler” dedi. Elvan ailesinin avukatları ise “Senden önceki memur kıyafetleri teslim almış. İkinci defa neden eşya teslim aldın” diye sordu. Tanık Cahit Turan sorulara cevap olarak “Ben görevim gereği sahipsiz gelen hastaların eşyalarını teslim alırım. Daha sonra aileye teslim ederiz. Hazırlanan tutanağa imza atıp, teslim aldım. Başka da bir şey bilmiyorum” dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memurları ise SEGBİS yöntemi ile ifade verdi. Duruşmada tanık olarak ifade veren polis memuru Mehmet Yaşamış “Sanık polis Fatih’i tanırım. Görüntülerdeki polis o mu bilmiyorum. Görüntüler net değil. Teşhis edemiyorum” dedi. Tanık polislerin ifadesi sırasında birçok soruya olumsuz yanıt verilmesine baba Sami Elvan tepki gösterdi. Elindeki su şişesini yere fırlatan baba Elvan salondan ayrıldı. Mahkeme heyeti ise duruşmaya devam etti.

Anneler günü tartışması

Mahkemeye bağlanan tanık polis memuru Emin Yıldız ise ifadesinde “Görüntüler net olmadığı için Fatih’i seçemiyorum. Yüzü görülmüyor. Ancak Fatih esmerdir. Görüntüdeki kişi beyaz tenli görünüyor. Yüzünü net göremiyorum” dedi. Bu sırada anne Gülsüm Elvan, ifade veren tanık polislere tepki göstererek “Hafta sonu anneler günü. O gün beni hatırlayın. Hiçbir şey söylemiyor. Orada eylem yoktu neden müdahale ettiniz” dedi. Fenalık geçiren anne Elvan, salondan dışarı çıkarıldı. Bu sırada sanık avukatları “Her duruşma aynı şey yaşanıyor” dedi. Elvan ailesinin avukatları ise sanık Fatih G.’nin avukatlarına tepki göstererek “Acılı bir anne feryat ediyor. Saygılı olacaksınız” dedi. Mahkeme tartışmanın ardından duruşmaya ara verdi.

“Polise talimat vermedim”

Sanık polis Fatih G.’ye gaz sıkması talimatı verdiği iddia edilen komiser Kadir Eyüp Hambaloğlu da Ankara’dan SEGBİS ile bağlanarak ifade verdi. Komiser Hambaloğlu ifadesinde “Olayların üzerinden uzun süre geçti. Görevlendirme ile o bölgeye gittim. Görüntülerde kendimi gördüm. Sanık Fatih’i tanımıyorum. Gazcı polisleri olay bölgesine kimin yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ben iki yan sokakta görevliydim. Ben görüntülerde gazcı polislere ne söylediğimi hatırlamıyorum. Ben onlara bir talimat vermedim. Ben o grubun amiri değilim ve hatırlamıyorum. Benim o bölgede olmam normal” dedi. Mahkemede farklı illerde görev yapan 12 tanık polis dinlendi. Verilen aranın ardından tanık polislerin dinlenmesine devam edilecek.