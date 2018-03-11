Berkin Elvan'a anma töreni

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda başına isabet eden gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı. Tören öncesi polis ekipleri mezarlık girişlerinde önlem aldı. Mezarlığa giren vatandaşların kimlikleri kontrol edildi. Saat 14:00 sıralarında Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, ailesi ve yakınları mezarlığa geldi. Anne Elvan, çiçeklerle süslenen oğlunun mezarı başında gözyaşları dökerek “Oğlum beni duyuyor musun. Sen vurulduğunda ‘anne’ diye bağırmışsın. Ben seni duyamadım. Şimdi sen beni duyuyor musun. Ne olur ayağa kalk” dedi. Anne Elvan, daha sonra fenalaşarak mezarın başından götürüldü. Baba Sami Elvan ise mezarlık çevresindeki polis önlemlerine tepki gösterdi.

Başka çocuklar öldürülmesin

Mezarlığa gelmek isteyenlere kimlik kontrolü yapıldığını ve engellendiklerini söyleyen baba Sami Elvan “Ben dört yıldır buraya ne için geliyorum, ben dört yıldır bunu kimseye soramadım. Benim çocuğum neden burada değil, ben bunun cevabını alamadım. Diyorlar ki ülkemizde adalet var. Benim çocuğumu burada toprağa verdiler, hem de mezarlıkta bizi engelliyorlar. Ben adliyeye gidiyorum, beşinci duruşmaya girdik, ancak bir sonuç yok. Çocuklar öldürülmesin, çocuklar şeker de yiyebilsin” dedi. Anne Gülüm Elvan yaptığı açıklamada “Rabia’ya ağladı, benim çocuğumu terörist ilan etti. Oğlum 14 yaşında toprağa girdi. Bana çocuğumun katili verin, başka çocuklar öldürülmesin. 14 yaşındaki çocuk, 16 kiloda can verdi. Onların omuzlarına bir yük bindi. Bunun hesabı verilecek” dedi. Baba Sami Elvan açıklama sonrası anmaya gelenlere şeker dağıttı.

Dökülen kanın hesabı sorulacaktır

Anma törenine Barbaros Şansal ve şair Ataol Behramoğlu da katıldı. Konuşma yapan şair Behramoğlu “Dökülen kanın hesabı sorulacaktır. Dökülen kan ilelebet yerde kalmayacaktır. Kiralık katillerine, satılık memurlarına öldürdüler bir çocuğumuzu. Bunun hesabı sorulacaktır. 1960 yıllardan beri çok şehit verdik. Denizler bunların başında gelir. Ben ilk defa hayatımda bir mezarlık girişinde insanların arandığını gördüm. Demek ki korkuları çok büyük. Çünkü suçları da çok büyük” dedi. Behramoğlu daha sonra Berkin Elvan için “Bir çocuğun rüyası için şiir” şiirini okudu. Anma törenine hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Meray ve Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük de katıldı. Tören sonrası katılımcılar “Berkin Elvan ölümsüzdür” sloganları atarak mezarlıktan ayrıldı.