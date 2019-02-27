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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.02.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Berkin Elvan davasında yerinde keşif kararı

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Berkin Elvan davasında yerinde keşif kararı

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada, mahkeme heyeti olay yerinde 10 Nisan'da keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F. D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Berkin'in annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada SEGBİS ile tanık olarak dinlenen iki polis memuru sanığı tanımadıklarını ve o dönem olayın yaşandığı yerde görev almadıklarını, olay yerinde görev yapan meslektaşlarının kim olduğunu bilmediklerini, gün içerisinde değişik bölgelerde görev yaptıkları için tam olarak hatırlamadıklarını beyan etti.

"Telefonuna bakıp gülümsemesi kabul edilemez"

Taleplerini açıklamak için söz alan Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, "Üye hakime hanım telefonu ile ilgilenmeyi bırakırsa sözlerime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Üye hakimin "Benim neyle ilgilendiğim, sizi ilgilendirmez" demesi üzerine, Atalay, "Hiçbir avukatın şunu kabul etmesi mümkün değil. Bir ölümün olduğu dosyada bir hakimin, avukat beyanda bulunurken telefonuna bakıp gülümsemesi kabul edilemez. Kendinize gelin." yanıtını verdi.

Hakimin "Siz benim neye baktığımı bilemezsiniz. Yorum yapmak haddiniz değil. Siz kendinize gelin. Sizi ilgilendirmez" ifadelerini kullanması ve tartışmanın devam etmesi üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, avukatı ve üye hakimi sakinleştirerek duruşmaya devam etti.

Mahkeme heyeti olay yerinde 10 Nisan'da keşif yapılmasına ve keşif mahallinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi.

Sanık polis memurunun duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talepleri reddetti.

Bazı tanıkların dinlenmesine hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

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