Berkin Elvan davasında teknolojik tespit

Yapılan çalışmanın ardından mahkemeye gönderilen raporda, ölüme neden olan gaz fişeğini atan polis memurunun sanık Fatih D. ile kuvvet ve muhtemel aynı kişi olduğu ve karşılaştırılan parametrelerin yüzde 75’in üzerinde benzerlik taşıdığı belirtildi.



Raporun ‘Yüz Karşılaştırma Formu’nda ise ‘kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu kanaatine varıldığı, karşılaştırılan parametrelerin yüzde 75’in üzerinde benzer olması ve uzman kararının iki örneğinin aynı kişiye ait olduğu yönünde belirdiği, şahsın gırtlak bölümünde yer alan ve adem elması olarak tabir edilen kemik çıkıntısı, şahsın kafasının sağ kulak hizası üst bölümüne denk gelen saç seyrekliğinden kaynaklanan açıklığın dikkate alındığı’ ifade edildi.



