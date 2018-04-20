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    Berkin Elvan davasında teknolojik tespit

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    20.04.2018 - 01:12 | Son Güncelleme:

    GEZİ Parkı eylemleri sırasında 16 Haziran 2013’te başına gaz bombası fişeği isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davanın delilleri arasında bulunan 8 DVD ve bir CD’deki görüntüler ile 91 fotoğraf, İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda yeni bir görüntü iyileştirme yazılımı olan ‘Amped Five Professional’ ile netleştirildi.

    Yapılan çalışmanın ardından mahkemeye gönderilen raporda, ölüme neden olan gaz fişeğini atan polis memurunun sanık Fatih D. ile kuvvet ve muhtemel aynı kişi olduğu ve karşılaştırılan parametrelerin yüzde 75’in üzerinde benzerlik taşıdığı belirtildi.

    Raporun ‘Yüz Karşılaştırma Formu’nda ise ‘kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu kanaatine varıldığı, karşılaştırılan parametrelerin yüzde 75’in üzerinde benzer olması ve uzman kararının iki örneğinin aynı kişiye ait olduğu yönünde belirdiği, şahsın gırtlak bölümünde yer alan ve adem elması olarak tabir edilen kemik çıkıntısı, şahsın kafasının sağ kulak hizası üst bölümüne denk gelen saç seyrekliğinden kaynaklanan açıklığın dikkate alındığı’ ifade edildi.

    Etiketler: Berkin Elvan , Gezi Parkı eylemleri , gazetehaberleri , gündem
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