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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.10.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer'den yeni açıklama geldi: Silahı bilerek ateşledi

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Türkiye'nin konuştuğu kavgada yeni gelişme... Arda Turan'ın dün akşamki açıklamalarına Berkay cephesinden cevap geldi.

İşte Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer'in açıklamaları:

*Türkiye gündemini meşgul eden kriminal olayda Arda Turan, müvekkilim ve eşini suçlayıcı bir yazı kaleme almıştır.

* Kamuoyunun da bildiği gibi, barda başlayan hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre; Arda Turan Berkay Şahin'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Burada olay tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin'in hiçbir şiddeti olmamıştır kendisine.

 *Arda Turan'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup,Burak Yılmaz araya girdiği esnada yüzüne ağır bir yumruk yemiştir.

 *Buraya kadarki olaylar aslında Türkiye'nin birçok noktasında eğlence merkezleri sonrasında sıklıkla görülebilecek olaylardır.

* Burada bizi ve müvekkilimi esas üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır.

* Arda Turan, yanında arkadaşlarıyla birlikte belinde ruhsatsız silah ile hastaneye gelmiştir.

 *Yargı dilinde, bele ruhsatsız silah takarak gezmek  sadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur.

*Suç dünyasının içinde olmadığını düşündüğümüz Arda Turan'ın hastaneye belinde silahla gelmesi ciddi kriminal bir olaydır.

*Ve böyle kriminal bir olayın da hiçbir özrü olamaz.

*Müveklilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan'ı belinde silah ile görünce şaşırmıştır.

*Müvekkilimin amacı başından beri zaten konuşmak olduğu için hastane odasında Arda Turan tarafından müvekkilimin eline silah tutuşturulmaya çalışılması bizler için ayrıca üzücü bir durumdur.

*Silahsız bir dünya istediğimiz bu ortamda hastanenin içinde görevi olmayı, görevi dışında silahla girmek, dolaşmak ve o silahın bilerek ateşlenmesi bizi derinden üzmüştür.

 *Bizim buradaki tek tesellimiz o mermi çekirdeğinin herhangi birine isabet etmemiş olmasıdır.

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Bu olayda herkes kaybetti
Bu olayda herkes kaybetti

*Çünkü oradan geçen birine o merminin isabet etmesi başta müvekkilim olmak üzere herkesi çok üzerdi.

*Arda Turan tarafından hastanede bilerek silahını ateşlemesi bir hukuk devleti olan Türkiye'de hiçbir şekilde kabul edilemez. Özrü de yoktur.

Kriminal vakasının yargıya intikal ettiği bir ortamda Arda Turan'ın sosyal medya üzerinden müvekkilimin eşi Özlem Şahin'i suçlaması bizleri çok şaşırtmıştır.

*Arda Turan'ın ifadelere de yansıyan sözlü taciz olayını hafifletmek için eski bir husumet gibi göstermesi de bilinçli bir saptırma olayıdır.

 *Türkiye kamera görüntülerinde gördü. Arda Turan'ın buradaki asıl amacı kamuoyunun kafasında soru işaretleri yaratmak için kasıtlı olarak soruşturmayı farklı yönlere çevirmeye çalışmaktır.

*Oysa ki ortada tek bir gerçek vardır. Arda Turan barda Berkay Şahin'e saldırdı. Hastaneye ruhsatsız silah ile geldi. Ve birini yaralayacak ya da ölümüne sebep olacak şekilde bilinçsizce ateş etti.

*O silah ateş aldığında oradan geçen birine isabet etse ve o kişi hayatını kaybetseydi 'pardon' mu diyecekti?

*O yüzden Arda Turan'ın yaptığı ciddi bir suçtur.

*Yasalar çerçevesinde de özrü yoktur. Gönül isterdi ki bu olaylar hiç olmasın, hiç yaşanmasın.

Arda Turandan yeni açıklama
Arda Turan'dan yeni açıklama

 

 

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