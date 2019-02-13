‘Beri bak efendi’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gündeminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarıyla ilgili açıklamaları vardı.
Akşener, dün TBMM’de partisinin grup toplantısında şunları söyledi:
ARACI İKTİDAR OLMASIN
“Soğan, biber, patlıcan, domates pahalı. ‘Neden pahalı’ diye sorunca diyorlar ki ‘Aracılar parayı götürüyor’. Zamların sorumlusu dediğiniz o aracı, iktidar olmasın? Ürünlerin fiyatını yükselten, kamyonların, TIR’ların yaktığı mazotun fiyatı, geçilen otoyollar, köprüler olmasın? Suçu hale, manava, markete, bakkala attınız. Suçlu sizsiniz.
Yanlış ekonomi politikaları sonunda fiyatlar uçup gidince, başladılar bahane üretmeye. ‘Biz düşmana mermi atıyoruz. Bir merminin fiyatı nedir biliyor musunuz’ diyorlar. 40 yıl düşünsek, meyve-sebzeyle mermiyi aynı cümlede kullanmak aklımıza gelmezdi. Bu sözün ülkenin Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkmış olması büyük bir talihsizliktir. ‘Bu kadar mücadele ediyoruz. Bir mermi kaç para biliyor musunuz’ diye soruyor. Beri bak efendi... Bu millet vatanı için verilen mücadelenin muhasebesini tutmaz. Yakılan merminin hesabını sormaz. 2.5 katrilyon liraya aldığın o lüks uçak, kaç mermi eder? Önce bunu bir hesapla da sonra millete ahkâm kesersin.”
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