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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Beri bak efendi’

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‘Beri bak efendi’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gündeminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarıyla ilgili açıklamaları vardı.

Akşener, dün TBMM’de partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

ARACI İKTİDAR OLMASIN

“Soğan, biber, patlıcan, domates pahalı. ‘Neden pahalı’ diye sorunca diyorlar ki ‘Aracılar parayı götürüyor’. Zamların sorumlusu dediğiniz o aracı, iktidar olmasın? Ürünlerin fiyatını yükselten, kamyonların, TIR’ların yaktığı mazotun fiyatı, geçilen otoyollar, köprüler olmasın? Suçu hale, manava, markete, bakkala attınız. Suçlu sizsiniz.

Yanlış ekonomi politikaları sonunda fiyatlar uçup gidince, başladılar bahane üretmeye. ‘Biz düşmana mermi atıyoruz. Bir merminin fiyatı nedir biliyor musunuz’ diyorlar. 40 yıl düşünsek, meyve-sebzeyle mermiyi aynı cümlede kullanmak aklımıza gelmezdi. Bu sözün ülkenin Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkmış olması büyük bir talihsizliktir. ‘Bu kadar mücadele ediyoruz. Bir mermi kaç para biliyor musunuz’ diye soruyor. Beri bak efendi... Bu millet vatanı için verilen mücadelenin muhasebesini tutmaz. Yakılan merminin hesabını sormaz. 2.5 katrilyon liraya aldığın o lüks uçak, kaç mermi eder? Önce bunu bir hesapla da sonra millete ahkâm kesersin.”

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