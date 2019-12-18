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18.12.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Beren isminin anlamı nedir? Beren ne demek?

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Beren isminin anlamı nedir? Beren ne demek?

Son dönemde popüler olan kız isimleri arasında ilk sıralarda ‘Beren’ yer alıyor. Beren isminin ne anlama geldiği, özellikle yeni doğacak bebeklerine isim arayan anne ve baba adayları tarafından araştırılıyor. Peki, Beren isminin anlamı ne? Beren ne demek?

Türkiye'de Beren ismi hem erkek hem de kız çocukları için kullanılan bir isim olmaktadır. Genel itibari ile kız çocuklarında sıklıkla kullanılan bu isim için ebeveynlerin Beren ne demek olduğunu da muhakkak ki araştırmaları gerekebilmektedir.

Beren İsminin Anlamı

TDK sözlüğünde; 'Güçlü ve kuvvetli, akıllı ve tanınmış kimse anlamına gelmektedir. Ayriyeten kumaş çeşitlerinden biri olan kadife kumaş anlamına da gelmektedir.

Beren ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de Beren ismi geçmemektedir.

Türkiye'de Beren ismini taşıyan ünlüler de bulunmaktadır(Beren Saat, Beren Gökyıldız gibi.)

Beren İsminin Özellikleri:

Herhangi konuda liderlik vasfı bulunan kişidir. Organizasyon etkinlikleri düzenlemekte oldukça iyidir. Karakteri doğru olanı yapmaya meyillidir. Maddi açıdan güçlü kimselerdir. Hırslı olmalarına karşın, vicdanlı kimsedirler.

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