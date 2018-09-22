'Berberoğlu'nun davası ortadan kaldırılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Enis Berberoğlu ile ilgili dava sürecinin de ortadan kaldırılması gerekir” dedi.
Adana’da düzenlenen bölge toplantısında konuşan Salıcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliyesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Milletvekilimiz Enis Berberoğlu serbest bırakıldı. Çok geç bir karardı, kendisinin milletvekili seçildiği gün serbest bırakılması gerekiyordu. Enis Berberoğlu ile ilgili dava sürecinin de ortadan kaldırılması gerekir. Milletvekillerinin, parti meclisi üyelerinin hapiste olduğu, ana muhalefet partisi neferlerinin kovuşturmaya uğradığı bir Türkiye’yi dünyanın hiçbir yerine ‘demokratik bir ülke’ diye anlatma imkânı yok.”
Salıcı, ekonominin yönetilemediğini de savunarak, şöyle devam etti: “1-2 gün önce orta vadeli program, yeni adıyla YEP (Yeni Ekonomi Programı) açıklandı. Türkiye’nin önüne bir rota konuldu. Bu rotaya, piyasaların ve ekonominin daha pozitif bir tepki göstermesi gerekiyordu, o tepki de gösterilmedi. Türkiye’nin ekonomisi kimsenin aile meselesi değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, tarımda bir yabancılaşma ortaya çıktı. Türkiye’de artık her şey ithal edilir hale geldi. Gübre, tohum, yem ithal. Biz söylediğimizde ‘Olur mu öyle şey?’ dediler, sonra baktılar ki saman da ithal. Türkiye artık hayvancılıkta çobanı da ithal eder duruma düştü. Ülkeyi getirmiş oldukları nokta tam bir facia.”
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