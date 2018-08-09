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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
09.08.2018 - 00:17, Son Güncelleme:

Berberoğlu'ndan ikinci protesto: İlaçlarını kullanmıyor

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Berberoğlu'ndan ikinci protesto: İlaçlarını kullanmıyor
Enis Berberoğlu, a former journalist who was sentenced on Feb. 13 to five years and 10 months in prison for leaking classified material to a newspaper, is expected to be released in the coming days as he has been re-elected as an MP from the main opposition Republican People’s Party’s (CHP) Istanbul list. Berberoğlu was jailed after the lifting of parliamentary immunities in 2016.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu yargılamanın durdurulması talebinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce reddedilmesi üzerine başlattığı savunma yapmama, görüşe çıkmama eylemine yenisini ekledi. CHP’li Gürsel Tekin, Berberoğlu’nun düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktığını söyledi.

CHP milletvekili Gürsel Tekin, CHP’nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “yeniden milletvekili seçilmesine rağmen Anayasa’ya aykırı şekilde dokunulmazlık kapsamında tahliye edilmemesi” gerekçesiyle, protesto için düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve bir aya yakın zamandır kullanmadığını söyledi. Başta Meclis Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere birçok yetkiliyi ziyaret ederek Berberoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi verip yardım talep ettiğini söyleyen Tekin, kısa sürede tahliye edilmezse sağlık sorunlarının dönülmez noktaya gelebileceği endişesini dile getirdi. Tekin, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘HERKESİ UYARIYORUM’
“İktidar mensupları dahil herkes çok iyi bilir ki Enis Berberoğlu suçsuzdur. Sayın Berberoğlu, 5 yıl ceza almıştır. Aynı cezayı alan tombalacı, tacizci, hırsız şimdi kendi evinde, ama millet iradesi ile seçilmiş bir insanın neden yattığının izahının olmaması Sayın Berberoğlu’nu kahrediyor. Başta Meclis Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere herkesi uyarıyorum; haksız yere tutuklu, ciddi sağlık sorunu olan bir milletvekili arkadaşımız için hızlı bir şekilde yargının işletilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde yarın olabilecekleri düşünmek istemiyorum. Berberoğlu bu sorunları protesto ederek bir aydır kimseyle konuşmuyor, aynı zamanda ilaçlarını kullanmıyor. İnsanlık adına yalvarıyorum; umut ederim itirazlarımız değerlendirilir.”

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise Berberoğlu’nun yeni protestosu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sayın Berberoğlu anayasa, hukuk ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde hiçbir yere sığdırılamayacak bir noktada rehin alınmıştır. İktidar siyasetinin rehinesidir. Yargı, iktidar siyasetinin rehin alma eyleminin ambalajını oluşturmuştur. Enis Berberoğlu, zorbaca içeride tutulmaya karşı kendi penceresinden en etkin olduğunu düşündüğü eylemleri adım adım anlaşılan o ki hayata geçirecek. Biz, Berberoğlu’nun aldığı kararlara saygı göstereceğiz. Bu esaretin sona ermesi için aynı kararlı mücadeleyi dışarıda bizim de sürdürmemiz gerekiyor ve sürdüreceğiz.”

GÖRÜŞE ÇIKMIYOR
Maltepe Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilip dokunulmazlık kazanınca yargılandığı davanın durdurulması istemiyle Yargıtay’a başvurmuş ancak bu talebi reddedilmişti. Berberoğlu da tepki olarak savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı almıştı. Berberoğlu açıklamasında “Her ağaç tek başına ve ayakta ölür” demişti.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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