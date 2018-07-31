Berberoğlu kararına itiraz
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın durdurulması ve tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin kararına itiraz edildi. Berberoğlu’nun avukatı itiraz başvurusunda, müvekkilinin 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili olduğunu ve bu nedenle yasama dokunulmazlığı kazandığını savunarak, kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.
Avukat Yiğit Acar’ın, Yargıtay 17. Ceza Dairesi’ne yaptığı başvuruda, Anayasa’ya eklenen Geçici 20. maddeyle Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtilerek, “TBMM’nin yasama dokunulmazlığı hakkını tamamen, sürekli ve geri dönülmeksizin ortadan kaldıracak bir düzenleme ya da ileriye yönelik kalıcı bir istisnai değişiklik yapmadığı” ifade edildi. Başvuruda, “Tedbir niteliğini yitiren ve her geçen gün telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açan tutukluluğun devamı hukuki ve adil değildir” denildi.
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