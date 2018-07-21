Berberoğlu görüşe çıkmama kararı aldı

“Anayasası çalınan milletvekili’ imzasıyla avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla dün sabah yazılı bir açıklama yapan Berberoğlu, pazartesiden itibaren ailesiyle, avukatlarıyla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu.



Berberoğlu’nun “İşte bağımsız kararım” diye başlayan açıklaması şöyle: “Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm. Pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım. Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak. Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür.”



CHP'DEN TEPKİ: ENİS BEY NE YAPSIN ADALET ARIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu: Enis bey ne yapsın? Adalet yok. Adalet arıyor. Yargıtay oturuyor Cuma günü bir karar alıyor, ilgili daire ve herkes tatile çıkıyor. O tatil sizin yüzünüze, gözünüze dursun. Ne tatili? Adaleti katletiyorsunuz? Dünyaya en kötü örneği gösteriyorsunuz. Hangi dava, hangi duruşma? ‘MİT TIRları’. Dünyanın bildiği bir şey, devlet sırrı olur mu? O davada beraat edenler var. 15 yıl, 20 yıl hapse mahkûm olanlar çıktı. Efendim ‘5 yıllık ceza verilmiş’, o da henüz kesinleşmemiş ama Enis Berberoğlu içerde. Milletvekili seçilmiş. Gelip yemin etmesi engelleniyor. Parlamentonun yasa değişikliği hangi gerekçeyle yaptığı biliniyor, açıklanıyor komisyon başkanı tarafından. Ama Yargıtay’daki hâkimler diyorlar ki, ‘hayır efendim Meclis’in iradesi bizi bağlamaz’ diyorlar. Meclis’in iradesi sizi bağlamazsa, siz hangi yasayı uyguluyorsunuz? Kendi yasalarınız mı var sizin ? Kendi hukukunuz mu var sizin? Kendi insan hakları anlayışınız mı var? Neden söz ediyorsunuz? En acı olanı şu; adaletin yargı eliyle katledilmesi. Şunu hiç kimse unutmasın; er veya geç, ne yaparlarsa yapsınlar, adalet ve demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar bizim mücadelemiz sürecek.”



TARİH ONU YAZACAKTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Umarız Yargıtay bir yüksek mahkeme olarak bu tarihi hukuk katliamını ivedi olarak düzeltir. Milletvekilimiz içeride biz dışarıda adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Berberoğlu, çok onurlu bir duruş sergiliyor. Tarih Enis Berberoğlu’nu mutlaka yazacaktır, ama hukuku çiğneyen yargıçların adı bile hiçbir zaman anılmayacaktır.