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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.07.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

Berberoğlu görüşe çıkmama kararı aldı

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Berberoğlu görüşe çıkmama kararı aldı

‘YARGILAMANIN durdurulması’ talebi Yargıtay tarafından reddedilen tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu, savunma hakkını kullanmama ve dışarısıyla haberleşmeyi kesme kararı aldı.

“Anayasası çalınan milletvekili’ imzasıyla avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla dün sabah yazılı bir açıklama yapan Berberoğlu, pazartesiden itibaren ailesiyle, avukatlarıyla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu.

Berberoğlu’nun “İşte bağımsız kararım” diye başlayan açıklaması şöyle: “Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm. Pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım. Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak. Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür.”

CHP'DEN TEPKİ: ENİS BEY NE YAPSIN ADALET ARIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu: Enis bey ne yapsın? Adalet yok. Adalet arıyor. Yargıtay oturuyor Cuma günü bir karar alıyor, ilgili daire ve herkes tatile çıkıyor. O tatil sizin yüzünüze, gözünüze dursun. Ne tatili? Adaleti katletiyorsunuz? Dünyaya en kötü örneği gösteriyorsunuz. Hangi dava, hangi duruşma? ‘MİT TIRları’. Dünyanın bildiği bir şey, devlet sırrı olur mu? O davada beraat edenler var. 15 yıl, 20 yıl hapse mahkûm olanlar çıktı. Efendim ‘5 yıllık ceza verilmiş’, o da henüz kesinleşmemiş ama Enis Berberoğlu içerde. Milletvekili seçilmiş. Gelip yemin etmesi engelleniyor. Parlamentonun yasa değişikliği hangi gerekçeyle yaptığı biliniyor, açıklanıyor komisyon başkanı tarafından. Ama Yargıtay’daki hâkimler diyorlar ki, ‘hayır efendim Meclis’in iradesi bizi bağlamaz’ diyorlar. Meclis’in iradesi sizi bağlamazsa, siz hangi yasayı uyguluyorsunuz? Kendi yasalarınız mı var sizin ? Kendi hukukunuz mu var sizin? Kendi insan hakları anlayışınız mı var? Neden söz ediyorsunuz? En acı olanı şu; adaletin yargı eliyle katledilmesi. Şunu hiç kimse unutmasın; er veya geç, ne yaparlarsa yapsınlar, adalet ve demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar bizim mücadelemiz sürecek.”

TARİH ONU YAZACAKTIR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Umarız Yargıtay bir yüksek mahkeme olarak bu tarihi hukuk katliamını ivedi olarak düzeltir. Milletvekilimiz içeride biz dışarıda adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Berberoğlu, çok onurlu bir duruş sergiliyor. Tarih Enis Berberoğlu’nu mutlaka yazacaktır, ama hukuku çiğneyen yargıçların adı bile hiçbir zaman anılmayacaktır.

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