Berat'ın intiharında korkunç şüphe
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, banyoda tüfekle kendini vurarak yaşamına son veren ve bilgisayarında 'Mavi Balina' oyunu bulunan Berat M.'nin (13) intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Esra ile Halil M. çifti, oğulları 8'inci sınıf öğrencisi Berat M.'yi banyoda kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Berat M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği saptanan Berat M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Derinkuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Berat M., Derinkuyu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verildi.
Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Berat M.'nin bilgisayarında 'Mavi Balina' adlı oyunu buldu. Bigisayarda ayrıca 40'a yakın oyun olduğu kaydedildi. Berat M.'nin cep telefonunda ise şiddet içerikli oyunların yüklü olduğu öğrenildi. Berat M.'nin intiharıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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