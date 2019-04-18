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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Berat Kandili'nde tek gün oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

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Berat Kandili'nde tek gün oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Berat Kandili orucu, kandilden bir gün önce birçok Müslüman'ın gündemindeki konu oldu. Ellerin semaya açılıp duaların edileceği kandil gecesi ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berat Kandili için tek gün orucu ne zaman tutulur? İşte, o konu hakkında dini kaynaklardan alınan bazı bilgiler

Berat Kandili'nde tek gün orucu ne zaman tutulur sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte, edinilen bilgiler doğrultusunda Berat Kandili orucu hakkında bazı bilgiler

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

 

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