Berat Kandili ne zaman? 2019 Berat Kandili tarihi
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne yönelik tarih araştırmaları başladı. Dini kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Berat Kandili ne zaman?
İslam dünyası için oldukça önemli olan üç aylar içinde idrak edilen Berat Kandili, milyonlarca Müslüman tarafından hasretle bekleniyor. Bu mübarek günde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, bu günlerin rahmet ve bereketini kaçırmak istemiyor. İşte, Berat Kandili'nin 2019'da idrak edileceği tarih...
Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'üncü gecesi, miladi takvime göre bu yıl 19 Nisan Cuma akşamına denk geliyor.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.
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