Berat Kandili ne zaman? 2019 Berat Gecesi tarihi ve kandil günleri

Berat Kandili, yurdun her bir köşesinde, camilerde ve evlerde ibadetlerle ihya edilecek. Yüce Yaradan'ın affına sığınabilmek için eda edilecek olan ibadetlerle affetme, rahmet ve mağfiret imkanı taşıyan Berat Kandili, ne zaman ihya edileceği ile merak konusu oldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takviminde yer alan bilgilere göre bu yıl Berat Kandili ne zaman ve hangi tarihte idrak edilecek? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler

BU YIL BERAT KANDİLİ NE ZAMAN EDA EDİLECEK?

Yüce Rabbimizin “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” şeklinde buyurduğu Berat Kandili, bu yıl 19 Nisan gecesi idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre diğer dini günler şu şekilde olacak;

1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS-2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1440 31 MAYIS-2019 CUMA KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma; kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat, tövbe ve dua zamanıdır. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapma, yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe etme zamanıdır.

Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.