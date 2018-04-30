Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanlar içim önemli günlerden birisi olan Berat Kandili, bu gece ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Bu manevi günde ibadet ve dua edecek vatandaşlar camilere adeta akın edecek. 30 Nisan'ın gelmesiyle birlikte Müslümanlar, Berat Kandili'nde nasıl namaz kılınacağını ve kandil namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. İşte, milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı Berat Kandili namazı hakkında merak edilen detaylar...

BERAT KANDİLİ NAMAZI

Üç aylar içinde idrak edilecek son kandil olan Berat Kandili'ni ibadet edeek geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecede kılınması gereken namaz hakkında araştırma yapıyor. İslam alimlerine göre Berat Gecesi'nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır. Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nâfile namaz kılabilir. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

2 rekatta bir selam vererek kılınır.

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

Namazın tamamını peş peşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

BERAT KANDİLİ'NDE KILINAN KISA NAMAZ

Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...

BERAT KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

Bu bilgilere dayanarak 30 Nisan Pazartesi akşamı idrak edilecek Berat Kandili'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;

İstanbul'da akşam namazı: 20:06

İstanbul'da yatsı namazı: 21:37

Ankara'da akşam namazı: 19:48

Ankara'da yatsı namazı: 21:17

İzmir'de akşam namazı: 20:08

İzmir'de yatsı namazı: 21:34

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