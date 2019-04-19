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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Bir kitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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19.04.2019 - 16:08, Son GÃ¼ncelleme:

Berat Kandili namazÄ± nasÄ±l kÄ±lÄ±nÄ±r? Kandil namazÄ± saat kaçta?

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Berat Kandili namazÄ± nasÄ±l kÄ±lÄ±nÄ±r? Kandil namazÄ± saat kaçta?

Ä°slam alemi tarafÄ±ndan heyecanla beklenen Berat Kandili, bu gece ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Bu manevi gÃ¼nde ibadet ve dua edecek vatandaÅŸlar camilere adeta akÄ±n edecek. 19 Nisan'Ä±n gelmesiyle birlikte MÃ¼slÃ¼manlar, Berat Kandili'nde nasÄ±l namaz kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve kandil namazÄ±nÄ±n saat kaÃ§ta kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Peki, Berat Kandil namazÄ± nasÄ±l kÄ±lÄ±nÄ±r? Kandil namazÄ± saat kaÃ§ta?

Berat Kandili, 8 Mart'ta baÅŸlayan Ã¼Ã§ aylarÄ±n ikincisi ÅŸaban ayÄ±nÄ±n 15'inci gecesine denk geliyor. Berat Kandili'ni manevi havasÄ±na uygun olarak ibadet ederek geÃ§irmek isteyen milyonlarca vatandaÅŸ, Berat Kandili'nde nasÄ±l kandil namazÄ± kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Ä°ÅŸte, Berat Kandili'nde kÄ±lÄ±nacak namaz hakkÄ±nda detaylar...

Ä°slam alimlerine gÃ¶re Berat Gecesi'nde kaza namazÄ± borcu varsa iki rekÃ¢t kaza namazÄ± kÄ±lmanÄ±n sevabÄ±, Ã¶mÃ¼r boyu kÄ±lÄ±nacak nÃ¢file namazlarÄ±n sevabÄ±ndan fazladÄ±r. EÄŸer farz namaz borcu yoksa, isteyen nÃ¢file namaz kÄ±labilir. Berat gecesinde kÄ±lÄ±nacak namaza Salat-Ã¼l-hayr (HayÄ±r NamazÄ±) denir. Bu namaz yÃ¼z rekÃ¢ttÄ±r. Her rekÃ¢tta Fatiha sÃ»resinden sonra on defa Ä°hlÃ¢s sÃ»resi okunarak kÄ±lÄ±nÄ±r.

BERAT KANDÄ°LÄ° NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili Gecesinde kÄ±lÄ±nan 100 rekatlÄ±k namaz vardÄ±r. 100 rekatlÄ±k bu namazÄ± kÄ±lan kimse o sene Ã¶lÃ¼rse ÅŸehitlik mertebesine nÃ¢il olur. Berat Kandili namazÄ±na ÅŸÃ¶yle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rÄ±zÃ¢-yÄ± ÅŸerifin iÃ§in namaza. Beni afv-Ä± ilÃ¢hÃ®ne , feyz-i ilÃ¢hÃ®ne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dÃ¼nya ve ahiret sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan halas eyleyip, sÃ¼edÃ¢ defterine kaydeyle"

2 rekatta bir selam vererek kÄ±lÄ±nÄ±r.

Her rekatta Fatiha Suresiâ€™nden sonra 10 tane Ä°hlas Suresi okunur.

Ä°lk rekatlarda Fatihaâ€™dan Ã¶nce SÃ¼bhaneke okunur.

Fatihaâ€™da Besmele Ã§ekilir, Ä°hlas surelerinde ve SÃ¼bhanakeâ€™de Besmele Ã§ekilmez.

NamazÄ±n tamamÄ±nÄ± peÅŸ peÅŸe kÄ±lmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koÅŸuluyla ertesi gÃ¼nÃ¼n ikindi namazÄ± vaktine kadar yetiÅŸtirebilir.

BERAT KANDÄ°LÄ°'NDE KILINAN KISA NAMAZ

Berat gecesi kÄ±lÄ±nan namazlardan biride iki rekat olarak kÄ±lÄ±nÄ±r. Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kÄ±sa bir sure okunarak rÃ¼kuya gidilir. RÃ¼kudan doÄŸrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalÄ±nÄ±r, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

Ä°kinci rekatta da aynÄ± ÅŸekilde Fatihadan sonra kÄ±sa bir sure okunur. Ä°lk rekatta olduÄŸu gibi secdeye gidildiÄŸinde yine uzun sure secdede kalÄ±nÄ±r. GÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n yettiÄŸi kadar. Secdeden kalkÄ±lÄ±r tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua iÃ§in alemlerin Rabbine kalkar...

BERAT KANDÄ°LÄ° NAMAZI SAAT KAÃ‡TA KILINACAK?

Ä°slam alemi tarafÄ±ndan idrak edilen kandiller ve diÄŸer dini geceler, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, Berat Kandili'nde kandil namazÄ± kÄ±lmak isteyen vatandaÅŸlar,Â  akÅŸam namazÄ±yla birlikte ibadet etmeye baÅŸlayabilir. Bu konuda Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan net bir aÃ§Ä±klama olmasa da yatsÄ± namazÄ± ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

Bu bilgilere dayanarak 19 Nisan Cuma akÅŸamÄ± idrak edilecek Berat Kandili'nde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± akÅŸam ve yatsÄ± namazÄ± saatleri ÅŸÃ¶yle;

Ä°stanbul'da akÅŸam namazÄ±: 19:54
Ä°stanbul'da yatsÄ± namazÄ±: 21:21

Ankara'da akÅŸam namazÄ±:Â  19:37
Ankara'da yatsÄ± namazÄ±:Â  21:02

Ä°zmir'de akÅŸam namazÄ±:Â  19:58Â Â
Ä°zmir'de yatsÄ± namazÄ±:Â  21:20

DÄ°ÄžER Ä°LLERE AÄ°T NAMAZI SAATLERÄ°NÄ° Ã–ÄžRENMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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