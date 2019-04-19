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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor – İşte en güzel ve en farklı resimli kandil mesajları

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Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor – İşte en güzel ve en farklı resimli kandil mesajları

Ramazan Ayının müjdecisi, bir arınma gecesi, yeniden bir başlangıç olarak kabul görülen Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, ‘Hayırlı Kandiller’ ve ‘Berat Kandili’ etiketiyle kandil mesajlarını paylaşıyor. Berat Kandili’nde hissettiği güzel duyguları ve kalplerinden geçen dilekleri paylaşmak isteyenler için resimli kandil mesajlarını bir araya getirdik. Sizler de bu mesajlardan birini seçerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

İslam âlemi bir kandil gecesini daha karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Bugün, kalplerimize ilahi bereket bahşeden ve on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişini haber veren Berat Kandili’ni tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğu kandil mesajlarıyla dile getiriliyor. İşte, Berat Kandili'nin önemi ve en güzel -en farklı resimli kandil mesajları

BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Diyanet’in geçtiğimiz yıllarda Berat Kandili ile ilgili yaptığı paylaşım ise şöyle; Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191)

 BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor – İşte en güzel ve en farklı resimli kandil mesajları

Bugün, nefsimizi terbiye edip, vicdani bir muhasebe yaparak gönül bağlarımızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz bir gün olsun. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Berat Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum.

Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Bu geceyi hayırla geçirme dileğiyle...Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor – İşte en güzel ve en farklı resimli kandil mesajları

Tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Rabbim cümlemizi, beraatini alanlardan eylesin inşallah. Hayalini kurduğunuz güzellikler sizi hayırlısı olup bulsun. Dualarınız kabul olsun, hem dünyanız hem ahiretimiz af ve afiyet içinde olsun.

Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, ellerimizi semaya, gönüllerimizi birbirimize açtığımız bu mübarek gün ve gecelerin tüm insanlığa, ülkemize bereket, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.

Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor – İşte en güzel ve en farklı resimli kandil mesajları

Büyük hayır ve iyiliklere ulaşmamız, şerlerin de uzak olması dileğiyle. Berat Gecemiz Mübarek olsun. 

Ne güzel duadır: “Allahım, Senin benden başka merhamet edeceğin kulun çok, ama benim Senden başka af dileyecek kapım yok...” Bu mübarek günde, Rabbimin kapısından çevirmediği kullarından olabilmek dileğiyle kandilimiz mübarek olsun...

"Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.'' (Rad/28)
Ramazan’ın habercisi Berat Kandili'nin İslam alemine ve insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.

Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor – İşte en güzel ve en farklı resimli kandil mesajları

‘Bir insanın hayatta olabileceği en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır’ demiş Şems En güzel en kalpten edilen dualar yolumuza ışık, kalbimize huzur olsun.

Mübarek Gecelere ulaşıldığında şöyle dua edin: Allahım! Sen affetmeyi seversin; beni affet!...

Râsûlullah Aleyhisselâm buyuruyor; “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." Hem kandiliniz hem cumanız mübarek olsun.

Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor – İşte en güzel ve en farklı resimli kandil mesajları

Bize “Şah damarımızdan"
daha da yakınsın.
Derdimizi,
Hüznümüzü,
Kalbimizi
Bizden daha iyi anlarsın.
Bizlere güç ver bizleri kudretinden
esirgeme Yarabbi… Berat Kandili mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Kandil ve Cuma. Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

Berat Kandili mesajlarla hatırlatılıyor – İşte en güzel ve en farklı resimli kandil mesajları

 

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