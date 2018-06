Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

TANAP PROJESİ

-Dün TANAP töreninde tarihi bir lansmanla ifade etsek de söylenin de ötesinde tarihi bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu milletimizin bilmesi gerekiyor. Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri.



-Türkiye ekonomik olarak en büyük, en istikrarlı ülkelerinden biri değil bölgesinin aynı zamanda en güvenilir ülkelerinden de biri. Her zaman kazan kazan ilişkisiyle yürümüş bir ülke. Türkiyesiz bir enerji projesinin bölgede kazanması mümkün değil. Türkiyesiz düşünüyorsanız yapmak istiyorsanız buyurun... İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri. İkincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz'e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kast ediyorduk.



-Bizim enerji protfüyümüzde Azerbaycan'dan aldığımız gaz en ucuz gaz. Bütün amacımız maliyeti en aşağı çekerek milletimize daha ucuz sunabilmek. 2018 itibarıyla 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız.











MADEN GÜVENLİK KURULU

-Madenciliğin sondaj alt yapısı konusunda çok yoğun bir seferberlik başlattık. Hem MTA hem özel sektörle yoğun bir çalışma başlattık. Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Bundan dolayı Maden Güvenlik Kurulu'nu kurduk ve önemsiyoruz. Çok yoğun bir denetim takvimi geliştiriyoruz. Üç ayaklı bir denetleme oluşturuyoruz maden ocaklarında.



BOR VE NÜKLEER ENERJİDE YATIRIMLAR

-Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz. Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız nükleerde de. İkisi de komşu olacak borla nükleer.



-2023'de Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 2.'nin yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak. Nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız.









'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLK TURDA NETİCELENECEK'

-Benim özellikle son 3 seçim öncesinde gördüğüm ve sonuçlarına da baktığımda özellikle yurt dışı olarak itelemeye rağmen; milletimizin Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühü var. Benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda işallah neticelenecek. Parlamento seçiminde de AK Parti bence hem oy hem de vekil sayısı olarak çoğunluğu sağlayacak. Tabii burada halkı dinlemek çok önemli. Biz zaten uzun yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Sahada biz varız. Diğerleri sadece laf yetiştiriyor, sahada yoklar.



-Güneydoğudaki resmi ben şöyle okuyorum. Hakkari dahil, Van Mardin toplumun resminde şunu gördüm. Son 15 senede 2 milyon fazla insan öldü Ortadoğu'da. Hepsi Müslüman. Bu operasyonun arkasında kim vardı? 15 Temmuz bu senaryoyla Türkiye'yi Suriye yapma planı mıydı? İşte toplumun bunu fark ettiğini gördüm. Son 15 senede sözde barış sürecini kullanarak genç nüfusun değerlerinden uzaklaştırmak için nasıl bir strateji gütmüş... Bunun farkında olan bir toplum var.







-Yerli ve milli bir duruş sergileyen AK parti ve MHP'nin çok tarihi süreçlerde muazzam bir koordinasyonla yürüdüğünü görüyorum. Öbür tarafa bakıyorum. Cumhur ittifakı Türkiye'nin bekaa ittifakıdır. Güven ve iş birliği koordinasyonu var. Cumhur ittifakı şu son dönemde muazzam önemli işlere imza attı.



-PKK ve FETÖ terör örgütü mü? Evet. peki bu sadece bir siyasi partinin işi mi bir ulusun işi mi? Biz AK Parti ve devlet için temizlik sürecini başlattığımız da 15 Temmuz'a kadar seslerini çıkarmadılar. Bizim bu adamlarla küresel olarak mücadele etmemiz için yek vücut olmamız lazım. Peki kim yek vücut kim değil? Umulur ki 11 Eylül sonrasında ABD iktidarı ve muhalefetiyle hep beraber mücadele etti. Yerli ve milli olmak budur.



BATI İLE İLİŞKİLER

-Türkiye batı ile olan ilişkilerinde her zaman dürüst oldu. Türkiye'de yeni bir süreç var. Bunun kabullenilmesi önemli. Türkiye artık eski Türkiye ile çok ayrışıyor. Her zaman işbirliğine açık ve dürüstüz. Karşı tarafta samimi olursa Türkiye batının en büyük müttefikidir. Stratejik müttefikiz diyeceksiniz bizim sınır bölgelerimize her gün füze atılacak. Biz sizden savunma füze istiyoruz vermiyorsun. Başka taraftan alalım diyoruz ona da karşı çıkıyorsun.



-En son Cumhurbaşkanımızda OHAL konusunda yeni bir pencere açtı biliyorsunuz. 100 küsur gazeteci tutuklu deniyor. Ben merak ettim hepsine tek tek baktım. Gazetecilik mesleği ile alakalı değil, terör örgütü ve bağlantılı olduğu için... Eleştiri ve köşe yazısı yazdığı için değil.



-Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti ile ilgili ilişkiler konusunda bölge insanın bazı gerçekleri bilmesi lazım. Erdoğan liderliğinde red, inkar, asimilasyon politikalarının üzerine gidildi. Barzani ilişkilerinde de son 10 yılda büyük destek olmuştur Türkiye. Ama geçtiğimiz süreçte yaşananlar maalesef kırgınlıklar oluşturmuştur. Ancak bir hiç bir zaman onlara yanlış yapmadık. Kuzey Irak hükümeti özelinde benim gördüğüm, Türkiye'de kırgınlık yarattıklarının farkındalar. Ben zaman içinde bu kırgınlığı telafi edecek adımlar atacaklarını düşünüyorum.