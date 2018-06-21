Berat Albayrak o iddiaya Twitter'dan cevap verdi

Akşener'in iddiasına Twitter hesabı üzerinden cevap veren Bakan Berat Albayrak, "Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL’lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım." dedi.







Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL’lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 Haziran 2018

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR