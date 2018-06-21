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    Berat Albayrak o iddiaya Twitter'dan cevap verdi

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 20:22 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Anadolu Ajansı hakkındaki iddialarına Bakan Albayrak Twitter üzerinden cevap verdi. Albayrak mesajında 'Bu aşağılık iftiraya 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum' dedi.

    Akşener'in iddiasına Twitter hesabı üzerinden cevap veren Bakan Berat Albayrak, "Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL’lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım." dedi.



     

     

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    Etiketler: Berat Albayrak , Meral Akşener , Anadolu Ajansı , son dakika , haberler
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