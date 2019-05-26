Berat Albayrak: Binali Yıldırım İstanbul için nice hizmetler yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından #YineBizYaparız hashtag'i ile Binali Yıldırım'la ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde söz verdiği her politikayı ve projeyi yerine getirdi. Şimdi de daha güzel bir İstanbul için nice hizmetler yapacak inşallah. #YineBizYaparız" ifadelerini kullandı.
Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde söz verdiği her politikayı ve projeyi yerine getirdi. Şimdi de daha güzel bir İstanbul için nice hizmetler yapacak inşallah. #YineBizYaparız pic.twitter.com/o9DSa5wHr9— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 26, 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle