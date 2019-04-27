‘Beraberliğimize saldırı’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin soruları üzerine, “Kılıçdaroğlu’na saldırı, CHP’ye saldırı değildir, devletimize, milletimize, birlik beraberliğimize saldırıdır. Olayı 9-10 kişinin etrafında döndürülerek basitleştirmenin bir anlamı yoktur” diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasının başına ‘TC’ ibaresinin eklendiğini anımsatarak, “TC Ankara’ya geri mi döndü?” sorusu üzerine, “Geri gelme değil, zaten olması gereken yerde” dedi.
Toplantıya verilen arada İmamoğlu ile Yavaş Kocatepe Camisi’nde cuma namazı kıldı. Vatandaşlar iki başkana yoğun ilgi gösterdi.
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