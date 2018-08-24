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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.08.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Beraber doğdular... Beraber öldüler

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Beraber doğdular... Beraber öldüler

Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden ikiz kardeşler Niğde’de yan yana toprağa verildi.

Yeşilhisar-Yahyalı yolunda Kapuzbaşı şelalelerine pikniğe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler Samet Açıkel ile Semiha Açıkel, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakip Derbent mezarlığına defnedildi.

Aynı otomobilde bulunan ikizlerin annesi Ümmügülsüm Açıkel ile Semiha Açıkel’in nişanlısı Yasin Şahin'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

İkiz kardeşlerin babası Muammer Açıkel, çocuklarını son yolculuğuna uğurladı. Acılı baba cenazede metanetini korudu.

20 Eylül’de düğün yapacaklardı

Kazada hayatını kaybeden Semiha Açıkel’in ile aynı kazada yaralanan nişanlısı Yasin Şahin ile 20 Eylül’de düğün yapacağı öğrenildi. Semiha Açıkel’in tabutuna duvağı örtüldü.

Cenazeye AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkiz kardeşlerin feci ölümü
İkiz kardeşlerin feci ölümü


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