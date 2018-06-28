Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Beraat talebi reddedildi

    Beraat talebi reddedildi

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    28.06.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    ALMAN Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in, PKK ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün görüldü. İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Deniz Yücel katılmadı.

    'USUL VE YASAYA AYKIRI'
    Yücel’in avukatı Veysel Ok, savunmasında şunları söyledi: “Öncelikle soruşturma safhasının tamamının usul ve yasaya aykırı olduğu, tutuklamanın haksız ve hukuksuz olduğu açıktır. Sonrasında düzenlenen iddianame ve ekleri ise hayal kırıklığı yaratmıştır. Zira asılsız soruşturma ve delil yaratma üzerine düzenlenen bir iddianame söz konusudur. Kolluk tarafından düzenlenen, hiçbir şekilde hukuki olmayan tutanak ve belgeler esas alınmıştır. Hukuki olmayan bu belgelerin dosyadan çıkartılmasını ve müvekkilim hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep ediyorum.” Mahkeme heyeti, avukatın, hukuka aykırı elde edildiğini ileri sürdüğü delillerin dosyadan çıkarılması ve derhal beraat kararı verilmesi talebini reddetti.

    ‘ŞARTLAR OLUŞMADI’
    Mahkeme heyeti, derhal beraat verilmesi talebinin reddine gerekçe olarak şartların oluşmamasını gösterdi. Deniz Yücel’in ifadesinin bulunduğu yerdeki mahkemede alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. Deniz Yücel, bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Yücel tahliye edilir edilmez Türkiye’den ayrılıp Almanya’ya dönmüştü.

    Etiketler: Die Welt , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri