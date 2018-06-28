Beraat talebi reddedildi

'USUL VE YASAYA AYKIRI'

Yücel’in avukatı Veysel Ok, savunmasında şunları söyledi: “Öncelikle soruşturma safhasının tamamının usul ve yasaya aykırı olduğu, tutuklamanın haksız ve hukuksuz olduğu açıktır. Sonrasında düzenlenen iddianame ve ekleri ise hayal kırıklığı yaratmıştır. Zira asılsız soruşturma ve delil yaratma üzerine düzenlenen bir iddianame söz konusudur. Kolluk tarafından düzenlenen, hiçbir şekilde hukuki olmayan tutanak ve belgeler esas alınmıştır. Hukuki olmayan bu belgelerin dosyadan çıkartılmasını ve müvekkilim hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep ediyorum.” Mahkeme heyeti, avukatın, hukuka aykırı elde edildiğini ileri sürdüğü delillerin dosyadan çıkarılması ve derhal beraat kararı verilmesi talebini reddetti.



‘ŞARTLAR OLUŞMADI’

Mahkeme heyeti, derhal beraat verilmesi talebinin reddine gerekçe olarak şartların oluşmamasını gösterdi. Deniz Yücel’in ifadesinin bulunduğu yerdeki mahkemede alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. Deniz Yücel, bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Yücel tahliye edilir edilmez Türkiye’den ayrılıp Almanya’ya dönmüştü.



