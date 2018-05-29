Beraat ettiği halde mesleğine dönemiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Samsun Çalışma Merkezi’nde görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fikret Aydoğdu, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 29 Mayıs 2013’te Facebook’ta eylemlere katılacağını yazdı ve 1 Haziran’da, Samsun Atakum’da yapılan Gezi Parkı gösterisi sırasında kalabalığa uzak bir noktada çekilmiş fotoğrafını Facebook hesabına yükledi.

İhbar üzerine Aydoğdu’ya Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Aydoğdu, savunmasında, gösteriye katılmadığını, grubu izlemek üzere alana geldiğini, elindeki nesnenin çıta benzeri bir buçuk olduğunu kaydetti. Dava beraatle biterken, Facebook paylaşımlarına ilişkin “Suç işlemeye teşvik veya tahrik mahiyetinde ibareler olmadığı, kişinin hükümet uygulamalarından rahatsız olduğu” belirtilerek, takipsizlik verildi.

ÜÇÜNCÜ RAPORDA İHRAÇ



Aydoğdu suçsuz bulunduğu halde disiplin soruşturması sürdü. İki ayrı başmüfettiş raporunda, Facebook paylaşımları ve eyleme katılma gerekçesiyle, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 6/B-5 maddesinde tanımlanan “Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” suçundan altı ay süreli kıdem durdurma cezası verilmesi önerildi. İki rapor da yetersiz bulundu.



Mülkiye müfettişlerince hazırlanan üçüncü raporda ise Aydoğdu’nun “Gezi Parkı adı altındaki eylemlerde halkı siyasi yönden paniğe sürükleyecek ve tahrik edecek tarzda siyasi amaçlı ve nitelikli beyanları içeren paylaşımlar oldukları, paylaşımları binlerce kişinin beğendiği, Facebook kullanıcıları tarafından yapılan yorumların siyasi amaçlı olduğu” ifade edildi. Aydoğdu’ya ‘meslekten çıkarma’ cezasının verilmesinin uygun olacağı da ifade edildi. Gezi Parkı katıldığı gerekçesiyle ikinci kez ihraç verilmesi önerildi.



EGM Disiplin Kurulu 2015 yılında Facebook paylaşımları nedeniyle ‘Hükümetin Gezi Parkı olayları öncesi ve sonrasında karar aldığı ve gerçekleştirdiği icraatına karşı çıkılarak, bu hareketin toplu şekilde yapılmasını tahrik ve teşvik ettiğinden’ Aydoğdu’yu ihraç etti. Gezi Parkı eylemine katıldığı gerekçesiyle ‘Hükümete, amir ve üstlerine karşı itaatsizliğe, karşı koymaya ve fiilen çatışmaya teşvik ettiği’ ve bu davranışıyla ‘görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak toplantılara, gösteri yürüyüşlerine katılmak’ suçunu işlediği için ikinci kez meslekten çıkarıldı. Aydoğdu, karara Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde itiraz etti. Mahkeme 19 Mart 2018’de itirazı reddetti. Aydoğdu, bu karara bölge adliye mahkemesinde itiraz etmeye hazırlanıyor.

Bu arada, Facebook’ta Gezi Parkı eylemine destek verecek şeklinde paylaşımlarda bulunduğu için meslekten ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü M.S.T. hakkındaki karar, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nce 2015 yılında bozulmuştu. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “Özgür Gündem/ Türkiye” kararını dayanak göstererek, “Paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, kimsenin düşüncelerinden ötürü cezalandırılamayacağını” belirterek yürütmeyi durdurmuştu.