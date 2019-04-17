Beraat etti
TELEVİZYON programında 2. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever’e ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanatçı Müjdat Gezen beraat etti.
Nilhan Osmanoğlu Vatansever, 15 Şubat 2017’de Halk TV’de programa katılan Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen arasında geçen konuşmada kendisine ve ailesine hakaret edildiğini belirterek şikâyetçi olmuştu. Savcılık, Gezen hakkında ‘hakaret’ suçundan 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, Gezen hakkında hakaret suçundan dava açıldığını ancak sanığın söz konusu suçu işlediğini gösterir kesin ve yasal delil bulunmadığını belirterek beraate karar verdi.
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