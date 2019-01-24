Beraat etti
15 Temmuz darbe girişiminde ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, beraat etti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘suçları işlemediği sabit olduğu’ gerekçesi ile Öztürk’ün beraatına hükmetti. Öztürk’ün avukatı Ahmet Bilgin, müvekkilinin göreve dönmesi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
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