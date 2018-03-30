'Benziyor' demişti, DNA'sı tuttu!

Fatih Sarayburnu sahilinde bulunan cesedin 33 yaşındaki İtalyalı muhasebeci Alessandro Firoi’niye ait olduğu DNA analiziyle kesinlik kazandı. Cesedin başındaki darp izi nedeniyle soruşturmayı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği devraldı.
Firoi’nin Taksim’de evsizlere yemek veren bir lokantada yemek yediği belirlendi.
İtalya’da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul’a gelmişti.
Oğlunu aramak için Türkiye’ye gelen baba Eligio Fiori olay sonrası 'benziyor' diyerek Adli Tıp'taki cenazeyi teşhis etmişti.