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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAMSUN (İHA) 
29.09.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler

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Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler

Samsun’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Maskeli şahıslar iş yerini kundakladıktan sonra karşısına geçip yangının fotoğrafını çektiler.

Samsun'da maskeli kimliği belirsiz 2 kişi benzin dökerek ateşe verdiği iş yerinin karşısına geçip yangının cep telefonu ile fotoğrafını çekip olay yerinden kaçtı. Maskeli şahısların iş yerini kundaklama ve yangının fotoğrafını çekme anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındıkçı dükkanına gelen yüzlerinde kar maskesi bulunan kimliği belirsiz 2 kişi, Mehmet Akça ve oğulları Ömür Akça ve İsa Akça'ya ait iş yerinin etrafına ve giriş kapısı yanındaki doğalgaz kutusunun bulunduğu yere ellerindeki bidonda bulunan benzini döküp ateşe verdi. Bu arada kundakçılardan biri yaktıkları iş yerinin karşısına geçip cep telefonu ile yanan dükkanın fotoğrafladı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar yangını kısa sürede fark edip olayı polise ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip depodaki fındıkların tamamına yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü. Polis olay yerinden incelemede bulunurken, iş yerine benzin döküp ateşe verme ve kundakçıların iş yerinin karşısına geçip cep telefonu ile yangının fotoğrafını çekmesi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fındık deposunda 40 ton fındığın bulunduğu ve ilk bulgulara göre yangında 1 ton fındığın zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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