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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ESKİŞEHİR (İHA)
01.03.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

'Benimle de birlikte olacaksın' tehdidi korkunç olayı ortaya çıkardı

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'Benimle de birlikte olacaksın' tehdidi korkunç olayı ortaya çıkardı

Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, telefonla şantajda bulunarak cinsel ilişki teklifinde bulunan tutuksuz sanık ise 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Eskişehir'de geçen yıl Temmuz ayında 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanığın dayısının kıza attığı "Yeğenimle birlikte olmuşsun. Benimle de birlikte olacaksın" mesajı istismarı ortaya çıkardı.

3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yiğit Can K. (29) ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan İrfan D. (38) ise duruşmaya katılmadı. Son savunmasını yapan tutuklu sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Söz konusu kişinin o dönemde kız arkadaşı olduğunu iddia eden sanık, "Mağdurla sadece öpüştüm. Kız arkadaşımdı. İlişki söz konusu değildi" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı "küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Heyet, tutuklu sanık Yiğit Can K.'nın dayısı olan tutuksuz sanık İrfan D.'ye ise "şantaj eyleminde bulunmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İ.N.K.'nın (16) telefonuna sevgilisi Yiğit Can K.'nın dayısı İrfan D.'den gelen "Yeğenimle birlikte olmuşsun. Benimle de birlikte olacaksın. Yoksa ailene anlatırım" mesajına istinaden mağdur kızın ailesi şikayette bulunmuş, küçük yaştaki kızın sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etmesi üzerine Yiğit Can K. ve İrfan D. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece Yiğit Can K. tutuklanırken, dayısı İrfan D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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