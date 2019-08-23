"Benim THK’ya borcum yok"
İzmir'deki orman yangınlarıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına ilişkin tartışma sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK’yı suçladı.
Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce THK uçaklarına ‘uçuşa elverişli’ belgesi verildiğine yönelik iddialarla ilgili şunları söyledi: “4 tane ‘uçuşa elverişli’ sertifikası görünüyor ama 2 tanesinin de sadece bunların kamu kurumu benzeri görünümü olduğu için idareten verildiği anlaşılıyor. Bir de kediye ciğer emanet etmek. THK, kendi bakımını yapan bir kuruluştur. Şu anda içinde bulunduğu mali problemlerden dolayı THK’nın uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine ben tamı tamına 30 yıllık pilot olarak güvenmiyorum.
‘VİZONTELE’DE VARDI YA...
ani neredeymiş 20 tane uçak? 6 tane apronda uçak görünüyor, 3 tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor. Hani Vizontele’de vardı ya açıyorlar kaputu ‘Motor yok’ diyor. Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK’ya bir lira borcum yok. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta. Memuriyeti olanlar ‘Memuriyetten atın beni yine de binmem’ diyor.
THK SİYASETİN OYUNCAĞI OLDU
Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Hele ki bu saatten sonra devletin bir bakanı ‘Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz’ demiş, konu bitmiştir. Söndürme uçağı tartışmasının geri planında hükümetimize siyasi saldırı var. Türk Hava Kurumu siyasetin oyuncağı olmuştur. Anamuhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor.”
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