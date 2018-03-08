Benim kahramanım annem - #SenDePaylaşUmutOl

TÜRKİYE’de kadınların yoğun olarak çalıştığı bankacılıkta kadın yönetici sayısı oldukça düşük. ING Bank Genel Müdürlüğü’ne 2011’de 34 yaşındayken gelen Pınar Abay belki de kendi hayatında da zorlandığı için, yönetici olarak kadınların güçlenmesine önem veriyor. Abay, bankada kadınlar için yapılan çalışmaları anlatırken kendi hayatında yaşadığı zorlukları da şöyle paylaşıyor: “Çocukluğumu Kayseri’de geçirdim. Gençliğimde, ergenliğimde çok zorlandım. Ailem tutucuydu. Benim de önümde şeffaf duvarlar vardı. Ailemde kadınların çoğu öğretmendi. Öğretmenlik dışında ailemde kariyer yapan tek kadın benim. Babam çok ders çalışmayayım diye odamın ışıklarını kapattırırdı. Basketbol oynamak istedim. Ellerim, ayaklarım büyük olur diye spora gönderilmedim. Babam ve annem boşandılar. Boşanma sonrası annem maddi zorluklar yaşadı. Benim kahramanım annemdir. Üniversite sınavında Türkiye genelinde 40. oldum. Bilkent Üniversitesi’ni burslu kazandım. Harvard Üniversitesi’nde eğitime devam ettim. Hep çok çalıştım, çok okudum. 2 çocuk annesi bir kadın olarak da çocuklarıma iyi örnek olmaya çalışıyorum.” Abay, bankadaki çalışmalarını ise şöyle aktarıyor: “Genel Müdürlük’te ve 70 şubede emzirme odaları bulunuyor. Anneler için doğum izni 6 ay. ‘HeForShe’ üyesi olan bankada her yıl 4 kere 25 kadın çalışanın katılımıyla toplantılar yapılıyor. Kadınlar toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili her şeyi paylaşıyor.”

Bir süre önce Twitter’da “Kadın çalışana iş mülakatında çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun... sorusunu sormak bence şiddettir. Kabul edilemez. Erkeklere soruyor muyuz?” mesajının ardından, bankadan bu nedenle atıldığını söyleyenlerin mesajları dikkat çekmişti. Abay, bu konuda, “Bankada işten çıkarmalar oldu, oluyor. Kimse cinsiyetinden dolayı ya da çocuğu olduğu için işten çıkarılmadı. Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılanlar oldu. Son 1 yılda 701 kişi işe aldık. Yüzde 60’ı kadın” diyor.

ŞEHİT OĞLUNUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ÇORUM’da KOSGEB kurslarına katılarak girişimci olan kadınlardan biri ‘Bekir’in Kek Evi’ni kuran şehit annesi Pakize Deniz. Terör örgütü PKK’yla mücadele sırasında şehit olan Astsubay Çavuş Bekir Deniz’in annesi Pakize Deniz, “Diğer çocuklarım için hayata tutundum. Bekir’imin hayaliydi. Bir gün bana ‘Bir iş yeri açalım’ demişti. En sevdiği şey kekti. Ben de dedim ki, ‘Kek evi açayım. Oğlumun sevdiği şeyi yapmış olurum” diyor. Diğer şehit annelerinin de ürünlerinin satıldığı Bekir’in Kek Evi’ndeki ürünlerin bir kısmının üzerinde, “Bunlar bedelsiz şehit çocukları için çünkü onlar bedellerini ödedi” yazıyor.

ÇORUM’DA KADIN DEVRİMİ

ÇORUMLU kadınlar kargı peynirinden takıya, kümes hayvancılığından tarhanaya farklı ürünlerle üretime geçti, kadın kooperatifleri kuruldu. AB fonlarından da destek alan kadınların ürünleri Avrupa ve Amerika’ya ihraç edilmeye başlandı. Kadınlara girişimcilik eğitimi verildi. Çorum’daki kadınlara öncülük eden kişi İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum AK Parti milletvekili. Çorum’dan uzun zamandır çıkan ilk kadın vekil. İlksen Ceritoğlu Kurt, eczacılık okumuş, uzun süre de eczacılık yaptıktan sonra siyasete atılmış bir kadın. Kapı kapı gezip kadınları dinledikten sonra harekete geçtiğini anlatırken, o dönemdeki gözlemlerini de şu sözlerle aktarıyor: “Kadınlar istekli. Kadınlar kendi kızlarının iyi eğitim almasını istiyor.”

ORGANİZE SANAYİNİN KADIN PATRONU FİDAN ASLAN EROĞLU: 1-0 YENİK BAŞLIYORUZ AMA PES ETMEK YOK

FİDAN Aslan Eroğlu, Kırklareli Vize’de organize sanayi bölgesinin patronu. 2012’den bu yana Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Türkiye’nin tek kadın OSB Başkanı olan Eroğlu, şunları söylüyor: “Organize sanayi bölgelerinde neredeyse hiç kadın yok. İş dünyasının erkek egemen yapısı daha çarkın ilk dişlisinde yani işe alımdan itibaren kadınların aleyhine işliyor. Mülakatlarda bekâr kadınlara evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri, evli ve çocuğu yoksa böyle bir planının olup olmadığı soruluyor. Çünkü bunlar geleneksel toplum yapımızdan dolayı ‘seyahat engeli’ olarak görülüyor. Kadın olarak işe 1 - 0 yenik başlıyoruz ama bu durum biz kadınları kesinlikle pes ettirmemeli.”

DAHA FAZLA KADIN YAZILIMCIYA İHTİYAÇ VAR

ECE Kamar, Microsoft araştırmaları bünyesinde yapay zekâ algoritmaları konusunda kıdemli araştırmacı olarak görev yapıyor. Microsoft’un CEO’su Satya Nadella ve Beyaz Saray’a ‘yapay zeka’ konusunda danışmanlık veren Kamar şöyle diyor: “Güzel örgü de örerim. Programlama yapmak da ilmek ilmek ilerlemek gibi. Yapay zekâ insanların ürettiği verilerle oluşuyor. Yapay zekânın kadın-erkek ayrımcılığını, ırkçılığı öğrenmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yazılımcı dünyası erkek egemen. Daha eşitlikçi, adil bir dünya için kadınların daha çok bu işlerin içine girmesi gerek.”

‘KIZIMI KALIPLARDAN UZAK YETİŞTİRİYORUM’

DOÇ. Dr. Seda Keskin Avcı bankacı bir anne babanın kızı. Devlet okullarında okumuş, hep başarılı bir öğrenci olmuş. Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Bölümü araştırmacılarından olan Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, küresel ısınmayla ilgili Cosmos projesiyle 2017 Avrupa Araştırma Konseyi’nden Türkiye’den mühendislik alanında destek alan ilk kadın araştırmacı oldu. Avcı, “Çocuk kitaplarında arabayı kullananın baba, evde yemek yapanın anne olması gibi toplumsal cinsiyet rollerinin keskinleştirilmesini çok yanlış buluyorum. Kızımı bu kalıplardan uzak yetiştirmeye çalışıyorum” diyor.